Los míticos Alan Parsons y Girlschool firman por el BBK Bilbao Music Legends

El BBK Bilbao Music Legends Festival, patrocinado por BBK y el Ayuntamiento de Bilbao, ha confirmado la totalidad de su cartel, al que se suman dos nombres históricos: el ingeniero de sonido y músico progresivo Alan Parsons, como segundo cabeza de cartel tras Status Quo, y el grupo femenino de hard rock Girlschool. El festival, que acogerá también a Shirley Davis, Anari y Maika Makovski, tendrá a la capital vizcaina como escenario por vez primera, concretamente el Bilbao Arena de Miribilla, los días 24 y 15 de junio. Los bonos y entradas de día están ya a la venta.

El BBK Music Legends, que no se ha celebrado en los dos últimos años, incorpora Bilbao a su nombre tras lograr el patrocinio del Ayuntamiento de la capital en la edición 2022, que tendrá lugar en el Bilbao Arena los días 24 y 25 de junio, en lugar de las instalaciones de La Ola, como en los años precedentes. Esta mañana se han hecho públicos los nombres que completan su programación y que se unen a los ya confirmados Status Quo, Paul Carrack y Hawkind.

En su quinta edición, primera en Bilbao, el festival contará con dos cabezas de cartel. El grupo Status Quo se erige como el líder del viernes 24 de junio mientras que se confirma que el del sábado 25 será Alan Parsons Live Project. Parsons, legendario icono de la música y maestro del pop – rock progresivo, ha trabajado como ingeniero de sonido con The Beatles, Pink Floyd, The Hollies y The Wings, entre otros muchos artistas. "Ha participado en casi 70 discos y es ganador de un Grammy. Tiene 13 nominaciones a los mismos, así como múltiples premios y galardones", destacan desde la promotora Dekker Events, organizadora del festival.

Alan Parsons Live Project

A la jornada inaugural del festival se suma el legendario grupo británico Girschool, una de las grandes pioneras del heavy y hard rock interpretado por mujeres en el tránsito de los años 70 a los 80. El grupo logró el apoyo de Lemmy, líder de Motörhead, y firmó clásicos como Race with the devil y C´mon let´s go. Con ambos estarán la cantautora rock euskaldun Anari y la mallorquina Maika Malovski, que presentará su último, aclamado y rockero disco, MKMK, además de los ya confirmados Hawkind.

El resto de nuevas confirmaciones completan el cartel de la segunda jornada del festival, liderada por Alan Parsons. Son el bluesman estadounidense Walter Trout, que desde la organización definen como "el mejor guitarrista de blues rock del mundo en activo", y la cantante británica Shirley Davis, de orígenes jamaicanos y una de las nuevas divas del soul, que actuará junto a su grupo, The Silverbacks. La jornada se completará con el soulman Paul Carrack y el bilbaino Mikel Renteria y su The Walk on Project Band.

MÚSICOS LOCALES Y ENTRADAS

Al igual que en ediciones precedentes, el festival vuelve a contar en su programación especial con músicos vascos como Anari y Mikel Renteria. Además, dada la gran acogida que tuvo el Voodoo Child Bar en la última edición del festival, este año también se podrá disfrutar del acogedor ambiente de este espacio, donde, en esta ocasión, contará con la actuación de las bandas de la escena local Micky & the Buzz y Gonzalo Portugal, en la primera jornada, y Javi 'Stills' & Co. y Santiago y los Runaway Lovers, en su clausura.

La promotora del festival ha confirmado que sacará este miércoles a la venta las entradas de día, a 55 euros más, y que mantiene el bono para disfrutar de las dos jornadas a 90 euros más gastos. Ambos se pueden adquirir en Kutxabank y en la web oficial del festival: www.musiclegendsfestival.com.

Finalmente, el festival ha creado WARMING UP, ciclo que ofrecerá actuaciones en el Kafe Antzokia de los ya anunciados Maite Larburu y The Steepwater Band, grupo de Chicago de blues – rock, en el Kafe Antzokia, los días 10 de marzo y 26 de mayo, respectivamente. "Se confirmarán más artistas", concluyen desde Dekker Events.