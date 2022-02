La Sala BBK reincide en su apuesta por las propuestas artísticas arriesgadas

La Sala BBK de Bilbao reincide en su apuesta por las propuestas artísticas emergentes y más arriesgadas con la convocatoria del BBK Off Festival, que arrancó "con éxito" el año pasado. Las producciones seleccionadas en esta convocatoria pública, que en esta edición se abren a todo el Estado, se exhibirán en el mes de abril. El año pasado se escenificaron 14 de las 67 propuestas recibidas.

La Sala BBK abre el periodo de inscripción de la segunda edición del BBK OFF Festival, un certamen destinado a "impulsar producciones alejadas de los circuitos comerciales" y, por tanto, a la búsqueda de "acercarse a nuevos públicos y tendencias culturales"con un certamen "de carácter alternativo" que "pretende ser un escaparate de piezas alternativas y desafiantes", explican desde la organización del festival.

El centro cultural reservará la primera semana de abril, del 1 al 3 y del 7 al 10, para poner sobre el escenario propuestas audaces a fin de impulsar el talento joven actual. "El certamen servirá de punto de encuentro para fomentar el intercambio de ideas y la reflexión entre las creadoras y creadores sobre las últimas tendencias creativas", adelantan.

La Sala BBK continúa con este festival de carácter alternativo que durará siete días y que servirá de altavoz para mostrar todas aquellas piezas de teatro, performance, teatro-danza, circo, música-teatro, poesía y spoken word, entre otras disciplinas, que pueda acoger la sala.





Apertura estatal

Este año, además, el BBK OFF ampliará su círculo de acción para abrirse a todo el Estado y tendrá, como novedad, varias piezas internacionales invitadas fuera de la programación oficial gracias al programa europeo Perform Europe. Billenium y To those born later son las dos piezas del proyecto seleccionado por este programa europeo junto con el International Theatre Days in Belgrade y el PLACCC Festival (Bilbao- Belgrado- Budapest) que podrán verse en el BBK OFF.

El plazo de inscripción se ha abierto esta semana y finalizará el 27 de febrero. La información y el formulario están ya disponibles en www.bbk.eus. "Se buscan producciones escénicas atrevidas, originales, delirantes, o incluso temerarias, alejadas del circuito comercial", destacan desde la organización. Las inscripciones se podrán realizar mediante el envío de un formulario al correo bbkoff@bbk.eus.

Las propuestas seleccionadas deberán apostar por "nuevos lenguajes escénicos" mediante representaciones que tengan una duración máxima de 2 horas. Se pagará un caché mínimo de 1000 euros, más el 100% de la taquilla, en el caso de piezas de entre una y dos horas de duración. Para las más breves este mismo montante económico se repartirá entre otras propuestas. La Sala BBK se hará cargo del apartado técnico de cada espectáculo con un estándar general, así como de difundir las representaciones en sus soportes habituales.