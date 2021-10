Michael Fabiano: "Mi papel de Hoffmann es complejo pero apasionante; está lleno de desafíos"

Michael Fabiano inició su carrera de canto cuando se cruzó en su camino el famoso tenor George Shirley. "Comencé tomando clases de música, de canto, y entonces mi profesor me dijo: Michael, ¿sabes la voz que tienes? Tienes una voz entre un millón de voces, debes compartirla con el público . Pero ésta no era entonces mi vocación, me resultaba muy interesante, pero no había pensado dedicarme a ello. Iba a estudiar negocios, me gustaba mucho la aviación. Después de cuatro semanas, mi profesor me comunicó que si no me iba a hacer la carrera de canto, no me iba a enseñar más, que debía de tomar la decisión. Y así lo hice", explica este tenor estadounidense que está cosechando grandes éxitos y aplausos en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

El cantante lírico estadounidense (Nueva Jersey, 1984) encarna a Hoffmann, el protagonista de Les contes d'Hoffmann, la ópera de Offenbach, que ha levantado por todo lo alto el telón de la 70 temporada de ABAO. El aclamado tenor protagoniza un extenuante rol, omnipresente en el escenario, que da título al drama, junto con la soprano australiana Jessica Pratt y el bajo Simón Orfila y cuenta también con la participación de los cantantes vascos Mikeldi Atxalandabaso e Itxaro Mentxaka, entre otros. Se trata de una producción inédita ideada por el director de escena Vincent Huguet con una propuesta clasicista y monumental. En el foso, el director musical Carlo Montanaro dirigiendo a la Bilbao Orkestra Sinfonikoa.

ópera imprescindible

Les contes d'Hoffmann es una de las óperas imprescindibles del repertorio francés, que sube a escena por tercera vez en Bilbao, con el patrocinio de la Fundación BBVA. La ópera cuenta la historia de un hombre al final de una vida plagada de ilusiones y desengaños. "Mi rol es complejo pero apasionante, está lleno de desafíos. Es un personaje que está confundido, atormentado, que esperaba haber hecho otras cosas en su vida, que no ha tenido éxito y envidia a otros compositores como Mozart o Donizetti. Al final decide que, si quiere tener una experiencia con éxito, tiene que salir, vivir en otro sitio, necesita encontrar nuevas personas y nuevos lugares", relata Fabiano.

No es la primera vez que se sube a un escenario con la soprano Jessica Pratt, una de las representantes actuales más importantes del bel canto romántico, que en esta ocasión canta las cuatro protagonistas principales (Olympia, Giulietta, Antonia y Stella), todo un hito en su exitosa carrera. "Ya habíamos trabajado juntos con anterioridad; es una fantástica persona, con un corazón maravilloso, y tiene una voz brillante, con una técnica increíble que es muy difícil encontrar en una soprano. Trabajar en el escenario con ella es fantástico", confiesa Fabiano, que destaca también el papel del bajo Simón Orfila, que interpreta a los cuatro villanos (Lindorf, Coppélius, Dr. Miracle y Dapertutto).



Con Jessica Pratt, durante la ópera. Foto: E. Moreno Esquivel / ABAO

relación con bilbao

Michael Fabiano ya debutó en la capital vizcaina en 2001, en la ópera Lucia di Lammemoor. "En realidad, se puede decir que fue mi primer papel principal internacionalmente", asegura. Regresó en 2018 como Chevalier des Grieux en Manon de Massenet. Y ahora, ha vuelto con el rol de Hoffmann, un papel vocalmente muy complejo con el que debutó en 2020 en la Ópera de París. Uno de esos roles que los tenores anhelan interpretar en algún momento de su carrera y que le está aportando muchos reconocimientos y muy buenas críticas, aunque reconoce que no las lee "porque necesito hacer mi trabajo. Si no les gusto, está bien; si lo aprecian, está bien, pero yo intento hacer mi trabajo lo mejor posible".

¿Cómo es el público de Bilbao? "Inteligente, sabe mucho y aprecia la música", contesta Michael Fabiano sin dudarlo.

A sus 37 años, se ha convertido en un tenor de referencia en muchos teatros, como el Metropolitan de Nueva York, aunque no le gusta que digan que su carrera ha sido meteórica, porque considera que en la trayectoria de un cantante siempre hay montañas y valles: "Debuté en Milán, pero no cantaba todo lo bien que me hubiera gustado, hubo dos personas que murieron en mi familia y lo pasé muy mal. Fue difícil para mí. Supe en ese momento que tenía que estudiar más, enfocar mi mente, mi corazón al bel canto porque si no lo hacía así, no tendría una carrera. Me he divorciado afortunadamente también de mi pareja, pero ha sido una época complicada. Tengo mucha empatía con las personas que tienen problemas".

No obstante, confiesa que en la actualidad se encuentra en un momento fantástico: "Estoy en un gran cambio, a un tenor menos lírico, mi voz ha cambiado. Tengo 37 años, no soy joven, algunos dirían que sí, pero he estado cantando 15 años, y al igual que ocurre con un rioja, mi voz es diferente, más llena, más grande, más fuerte, y no puedo seguir cantando en la misma línea. Éste es mi momento de cantar cosas nuevas, grandes, más dramáticas".

Su agenda está repleta de compromisos profesionales para los próximos años: La Bohème en el Teatro Real de Madrid, Carmen en La Monnaie-De Munt de Bruselas, en el Grand Thêatre de Luxemburgo y en la Washington National Opera... "He estado trabajando también durante la pandemia. En mi país se cerraron todos los espacios culturales, pero en España no ha ocurrido esto, no tenemos líderes políticos en Estados Unidos que aprecien la cultura de esta manera. Durante ese periodo, yo he tenido la fortuna de trabajar mucho en Madrid, incluso estoy pensando en comprarme un apartamento allí. En realidad, ahora viajo tanto que no tengo un lugar de residencia, Madrid es una ciudad que me encanta y voy a trabajar allí mucho en los próximos cinco años".

Todavía quedan dos oportunidades para disfrutar de la ópera Les contes d'Hoffmann, con la que ha arrancado la temporada de ABAO: hoy sábado y el lunes 1 de noviembre.

"El público de Bilbao que viene a la ópera es inteligente, sabe y aprecia mucho la música"