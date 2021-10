El Bellas Artes propone "una mirada subjetiva" a cuadros de mujeres pintados por hombres

En pleno confinamiento y de alguna manera acuciados por la necesidad de producir contenidos digitales, el departamento de Educación del Bellas Artes, concretamente María Victoria Antoñanzas y Cesar Ochoa, lanzaron una propuesta presentada por la comisaria Tamara García Iglesias."El proyecto se llamaba Ikuspuntuak. Gorputzak I-VIII y la primera idea fue abordar una serie de obras de nuestra colección para el canal youtube del museo. Se rodó el primer capítulo sobre Mujeres de la vida, de José Gutiérrez Solana a modo de prueba, con las voces de dos mujeres, Lola Medicci (mujer trans) y la artista Amparo Badiola. que comentaban el cuadro, mientras la mirada filmica de Tamara proponía un comentario paralelo visual a la obra", explica Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao.

"Cuando el trabajo fue tomando cuerpo, nos dimos cuenta de que iba superando a las expectativas iniciales y que además de la misión original de circular por la red estas historias de mujeres del Bellas Artes de bilbao merecían la posibilidad de mostrarse de forma presencial", señala Zugaza.

La visión academicista ha prevalecido a menudo sobre otras formas de ver y comprender el arte. Con esta idea como punto de partida, el departamento de Educación y Acción Cultural del museo ha trabajado junto con la cineasta Tamara García Iglesias en esta innovadora propuesta que desmonta los códigos habituales de contemplación para fomentar la interpretación libre y subjetiva de la colección del museo.

"Cuando nos plantearon este proyecto, nos entusiasmó; hasta ahora no se había hecho nunca esta experiencia de ver estas obras con esta visión hecha por mujeres que hablan sobre mujeres, con las sensaciones que a ellas les suscitan los cuadros", explica Gorka Martínez, director general de BBK, entidad patrocinadora de la exposición.

Este proyecto ha fructificado en una interesante exposición, que se muestra en la Sala BBK hasta el 27 de marzo, ofreciendo una mirada subjetiva, "una visión alternativa al comentario académico que se hace desde el museo". Las ocho obras se muestran una manera sincronizada, se proyectan las imágenes y se escuchan las voces de estas 16 mujeres, entre las que se encuentran, entre otras, la escritora Karmele Jaio; la directora de Emakunde, Izaskun Landaida; la matemática y profesora universitaria, Marta Macho-Stadler, la coordinadora de UNICEF del País Vasco, Elsa Fuente Do-Rosario; la artista Laura Sam o la joven gitana y mediadora intercultural de AMUGE Trinidad Jiménez, en un listado que incluye a psicólogas, activistas, cantantes, cineastas, coreógrafas, cocineras, ilustradoras y modelos artísticas.

Las obras seleccionados son Festín burlesco de Jan Mandijn, El rapto de Europa de Martin de Vos, Maternidad de Ángel Larroque, Retrato de la condesa Mathieu de Noailles, de Ignacio Zuloaga, Mujeres de la vida, de José Gutiérrez Solana, Mujer desnuda leyendo, de Robert Delaunay, Las tres Gracias, de Antonio Saura y The hispanist (Nissa Torrents), de R.B. Kitaj.

Así, por ejemplo, Marta Macho, matemática y profesora universitaria, mira el cuadro La hispanista de Kitaj como un espejo. "Me propuso participar en este proyecto Cesar Ochoa, al que conozco de actividades conjuntas que hemos realizado ya previamente. Me dijo que cuando seleccionó este cuadro pensó en mí porque la mujer representada por Kitaj se parece un poco físicamente a mí. La veo como un espejo porque en cierto sentido me veo reflejada en ella, yo también soy académica y veo en ella una investigadora, una científica, como yo, una mujer austera, pero luego el cuadro tiene una parte mística que nada más verla me pareció que era como el conocimiento, la racionalidad".

La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, coloca a la mujer del cuadro "en un viernes cualquiera, al final de una semana de trabajo. Es una mujer de hoy, y nuestra mirada descansa porque vemos algo parecido a ser libre". Dos miradas distintas de mujeres a un cuadro pintado por un hombre.

Habrá varias charlas-coloquio sobre cada obra hasta el próximo mes de marzo y serán impartidas por Alicia García Santos, profesora de arte en Escuelas de Empoderamiento para las mujeres y especialista en Igualdad.