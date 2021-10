El festival BAD sumará 14 estrenos y 10 compañías vascas

Continuando en la senda de favorecer la presencia del talento local, el Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao BAD volverá con una nueva edición del 14 al 24 de octubre. De entre las 20 compañías que participarán, contará con el protagonismo de diez vascas, destacadas "por su juventud y calidad", según la organización. Ejemplo de ello es la bailarina Nerea Martínez, que presentará la pieza Abrazo, tras haber sido premiada por la convocatoria Eszenabide de Harrobia, donde podrá verse este espectáculo de danza con voz en off en euskera.

Además, el festival seguirá fiel a su esencia de primar los estrenos: habrá seis estrenos absolutos, siete estrenos en Euskadi y un estreno en el Estado. Las entradas para ver los espectáculos, así como para asistir a los talleres que programa el festival, están ya a la venta.

Según ha asegurado Gonzalo Olabarria, concejal de Cultura y Gobernanza, el festival "se acerca al cuarto de siglo manteniendo intacta su juventud y las señas de identidad que lo hacen único". En palabras del edil, "es el mejor escaparate para poner en marcha nuevos espectáculos y para compartir con su público las propuestas más vanguardistas sorprendentes y poco habituales en los circuitos habituales".

Asimismo, ha destacado que son sede del festival "espacios que han hecho un esfuerzo titánico por salir adelante en los últimos meses", como la Sala Bilborock, Harrobia, el Teatro Campos y su sala Cúpula, el Museo de Reproducciones y La Fundición. Este año, además, se incluirá la escuela de diseño IED Kunsthal Bilbao.

ESTRENOS EN EL FESTIVAL

En palabras de Alicia Otxandategi, directora de BAD, entre los estrenos absolutos de los artistas locales estarán los trabajos de Nerea Martínez, Koldo Arostegui, Olatz de Andrés, Isaak Erdoiza y Nazario Díaz, Alberto Lomas y Amaia de Vicente. Además, ha subrayado que habrá siete estrenos estatales, con compañías que proceden de Catalunya, Galicia, Andalucía y Aragón. "Son espectáculos que están recibiendo importantes críticas en los circuitos más conocidos de festivales de nuevas tendencias", ha revelado.

Entre ellos ha mencionado Brilliant corners, de Orquestina Pigmeos & Silvia Zayas con Pablo Voly, que podrá verse los días 15, 16 y 17 en Bilborock, con dos pases diarios y aforo reducido. Se trata de "una propuesta novedosa para no perderse" que está "a medio camino entre un juego corporal colectivo y la realización amateur de una película". El día 21 será el turno de I don't worry me, de Atresbandes y Bertrand Lesca y Nasi Voutsas, un espectáculo donde "ponen en cuestión las tensiones entre el arte, lo políticamente correcto y aquello que consideramos ofensivo. En cuanto a los estrenos en el Estado, Otxandategi citó My name is Britney Spears, una producción francesa de Marta Izquierdo en la que cuestiona las figuras femeninas.

MÁS PROPUESTAS



Asimismo, ha destacado otras propuestas que no son estrenos, como el trabajo Mientras llueva de la compañía alavesa Altraste Dantza. "Es una pieza íntima y cercana al público con música, danza, texto y videoproyecciones", ha afirmado sobre el trabajo de la directora Zuriñe Benavente, que podrá verse el sábado 16 en Harrobia. Un día después, en IED Kunsthal Bilbao, Olatz de Andrés "se alejará de lo habitual con una pieza basada en la investigación coreográfica" con el estreno absoluto de Hacer tiempo. "El público podrá ver lo que ocurre a lo largo de cuatro horas", ha indicado Otxandategi.

En lo que respecta a la oferta en euskera, en Harrobia se presentará el último trabajo de Horman Poster Kolektiboa el día 17. "A finales de 2020 estrenaron con ayuda del Teatro Arriaga la obra Antigone edo ezetzaren beharra", ha apuntado la directora del festival. Al día siguiente, Jon Ander Urresti expondrá su trabajo de teatral documental en solitario: Tribiz, baserri galdua. "El joven creador lo plantea como un homenaje a su familia para renacer el carácter del caserío Tribis. Es un trabajo conmovedor", ha considerado Otxandategi.