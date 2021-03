Pop y rock vizcaino contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica

El tópico dice que la música amansa a las fieras y alivia las enfermedades. En torno a la asociación Dale Candela, impulsada por el getxotarra Jaime Lafita, grupos alternativos vizcainos de pop-rock se han unido en un disco benéfico para visibilizar la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). "Nuestra canción habla de luz, paz y valor", explican McEnroe, que adelantan que el disco se editará en verano y se presentará en concierto en otoño.









Música inspirada en el afán de superación, la lucha ante la adversidad, la esperanza y la amistad. Imposible definir mejor DalecandELA The Soundtrack, disco que incluirá 18 temas escritos para la ocasión varios de los mejores grupos de rock y pop vizcainos, de McEnroe a Smile, El Inquilino Comunista, Los Brazos, The Fakeband o Still River.

Last Fair Deal, Lee Perk, Margo Cilker, Nebraska, Los Retros, The Hornies, Keep Calm, The MarshALS, Ontario, Peter & Velas, Amigos de DalecandELA y Tresonrock completan el proyecto, impulsado por Lafita, enfermo de ELA. "Surge en 2019 como una iniciativa para vender 300 camisetas y recaudar dinero para entregarlo a la investigación sobre el ELA, la fundación Francisco Luzón, y a quien se ocupa de ayudar a los afectados de la enfermedad, Adela Euskalherria", según Ricardo Lezón, cantante de McEnroe.

La respuesta "ha ido creciendo" y se han vendido "más de 10.000 camisetas y recaudado más de 150.000 euros", prosigue Lezón, que destaca que Dale Candela "es absolutamente amateur y no tiene más ánimo que el de ayudar". La asociación ha realizado ya varias iniciativas, como una subida al Teide, tras la que sus miembros fueron recibidos en el Congreso, y un concierto benéfico en el que tomaron parte muchos de los participantes en el futuro disco. "Fue inolvidable. Participamos bandas de aquí, conocidas tras compartir locales de ensayo, escenarios y cervezas. La idea de grabar surgió en aquel concierto", según Lezón.

DalecandELA The Soundtrack se editará en formato digipack y vinilo, tras haber sido grabado en Tio Pete, bajo la supervisión técnica de Iñigo Escauriaza. Ofrecerá 18 canciones y la participación de más de cien músicos que ofrecen "un mensaje de positividad y optimismo, para saborear la vida, pase lo que pase". En el caso de McEnroe, participan con La cala de los alemanes. "Inspirada en Jaime, en su cariño, amistad y su manera de afrontar la ELA, habla de luz, paz y valor", explica su vocalista.

"Ya nos habíamos sumado a algunas de sus propuestas. Es un proyecto serio y viable que está dando visibilidad a una enfermedad complicada", alaba William, guitarrista y vocalista de Los Brazos. El trío vivió "una grabación muy amena" con Let me go, un tema "entre blues, rockabilly, boogie y rock and roll clásico, muy propio de los 50", que se refiere a "una relación pegajosa y obsesiva que genera una sensación de encierro", al igual que la ELA.

"Muy contentos con el resultado" se muestran desde El Inquilino Comunista, que aporta See the light, primer tema que graban en 25 años, con guiños al "blues rock clásico" y referencias a la Velvet. "Habla de cómo entender y visualizar la muerte como lo que es, el destino del viaje, lo que hace que se viva de forma más auténtica e intensa", según su cantante y guitarrista, Santi Real.

Smile considera "bonito" el proyecto, y destaca "la pasión musical" de Lafita. John Franks, su líder, confirma que aún no han grabado su tema, ya que ha coincido con la preparación del futuro disco del grupo. "Dudamos entre dos canciones: Rayo verde y Nunca es tarde", indica. El álbum, que se venderá en plataformas digitales y en www.dalecandela.org, se presentará en vivo en otoño. "Será algo grande", indican.

