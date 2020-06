BilbaoArte acoge el lunes la muestra ‘Holes and poles’

Bilbao – La Fundación BilbaoArte del Ayuntamiento de Bilbao acogerá desde el lunes y hasta el 24 de julio la exposición Holes and poles, de Daniel Llaría, una propuesta de vídeo y escultura que, bajo una iluminación "tenue, aborda la cuestión marica".

Llaría, artista residente en el centro durante en 2019, fue uno de los siete artistas seleccionados en diciembre del año pasado para exponer de manera individual en la Sala Urazurrutia en 2020. Holes and poles (Agujeros y postes) hace referencia a una idea binaria de carácter escultórico, con elementos materiales que son opuestos en esencia. Todas las piezas que forman parte de esta exposición, compuesta por dos piezas de vídeo y esculturas pertenecientes a dos series diferenciadas, se han realizado bajo estos conceptos. "Cuando empecé a trabajar en la película lo hice desde el cinismo, como comentario sobre la neoliberización de la cultura gay contemporánea", explica el artista. El artista riojano reclama así protagonismo para la "sexualidad como significante y el deseo como motor".

Los trabajos audiovisuales que podrán verse en la Sala Urazurrutia son Keep me as Idle, una película experimental que retrata una intimidad entre dos hombres; y Be seen, be safe, una animación stop-motion protagonizada por chalecos reflectantes que se desplazan por un paisaje nocturno.