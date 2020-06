Estrenos ‘on line’ y ceremonia más ágil para los Goya

Madrid – La Academia de Cine hizo públicas las bases de la trigesimoquinta edición de los Premios Goya y confirmó que este año, por primera vez y de forma excepcional, aceptará películas estrenadas on line entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, con estreno previsto en salas, pero que no pudo ser por la pandemia del covid-19. Como novedad, las bases incluyen la regulación del tiempo de los agradecimientos en la ceremonia de ocho categorías, en las que no podrá subir más de una persona al escenario. Además, también por primera vez, limitará el envío de materiales promocionales para favorecer ediciones más sostenibles.

Asimismo, la Academia contempla una situación hasta ahora no regulada en la categoría de mejor dirección novel y que supone que podrán optar este galardón no solo las óperas primas de los directores o directoras, sino que podrá ser aceptado un segundo largometraje si el primero fue codirigido con uno o más directores, a excepción de que ya haya sido candidato a dirección novel por la película codirigida.

En cuanto a los documentales y cortometrajes, se establece que en la primera ronda de votaciones se incluya a los académicos de la Especialidad de Documental en el sistema mixto de votación para las películas y los cortometrajes documentales.

También se incluyen los académicos en las especialidades de productores y directores en el sistema mixto de votación para la elección de cortometrajes de ficción. Esto implica que los académicos de dichas especialidades elegirán a la mitad de los nominados en dichas categorías.