El Mentón de Fogarty: "La música es un pilar básico de la economía y hay que ayudarla"

El Mentón de Fogarty, que había impulsado su carrera tras un largo periodo alejado de los escenarios, recibió como "una faena" el confinamiento y la cancelación de los conciertos de presentación de sus últimas canciones. Hoy presentará su reciente EP en el festival virtual Sala BBK Etxean, disponible en Internet y TeleBilbao desde las 22.00 horas. "Hay ganas, hace tiempo que no tocamos", explican los bilbainos a DEIA.

"Estamos intentando sacar algo bueno de algo malo", explica Gorka, cantante del grupo de pop-rock, sobre el confinamiento. "No diría que está siendo duro, pero sí es un rollo. Estamos aprovechando para leer, ver películas y hacer canciones. Y para reorganizarnos la vida y conocer más a la gente con la que vives", prosigue el vocalista, que adelanta que el quinteto ha escrito y grabado "varias cosas nuevas con nuestros medios caseros". La pandemia, "una faena porque teníamos confirmados varios bolos en fiestas", pilló al grupo en pleno proyecto de reactivación tras un largo tiempo ausente. "Tardar en regresar ha sido algo natural, nos dio por descansar tras tanto tiempo juntos y danzando. Aunque somos amigos de toda la vida, estábamos saturados", recuerda Gorka, que lamenta "el parón de cuajo" de la presentación de sus conciertos.

Dúo acústico Coincidiendo con su regreso a finales de 2019 con dos exitosos conciertos en el Kafe Antzokia, El Mentón de Fogarty publicó el EP EMDF, que esta noche presentará en Sala BBK Etxean junto a "algunas canciones que no pueden faltar" y otras que "no encuentran espacio en un gran escenario". Estarán Gorka, a la voz, y Carlos, a la guitarra acústica. "Hay ganas porque hace tiempo que no tocamos y esta iniciativa de la Sala BBK es maravillosa y apuesta de verdad por apoyar a los músicos en tiempos duros", explica Gorka. "La pena del concierto es que estamos habituados a los coros de Carlos y Gabi, que son fans acérrimos de The Beatles, y a los que damos mucha importancia, casi tanto como a la voz principal. Será un poco raro, sí, porque solemos interactuar mucho con la gente, pero nos hace ilusión porque mostraremos las canciones desnudas, tal y como llegan al local. Y si merecen la pena, le debe bastar el formato. Deberían de funcionar", asegura.

Los bilbainos, que defienden que "la música siempre tendrá presente y futuro", creen que dada la incertidumbre de la situación actual, las ayudas al sector son necesarias, como en otros ámbitos, máxime cuando, según recuerdan, que "la música es un pilar básico de la economía. En su caso, nunca abandonaron sus trabajos –"te quita presión y te da libertad– porque como dice el cineasta Jonás Trueba, "hoy, vivir del arte, es de ilusos". El grupo hace un "buen balance" de su carrera. "Al principio nos obsesionamos y nos creímos el cuento ficticio y desilusionante del éxito. Luego vimos que lo importante es disfrutar del camino y que canten tus canciones", concluye Gorka.

Los datos

Actuación. La vuelta a los escenarios del grupo bilbaino El Mentón de Fogarty será hoy a partir de las 22.00 horas en el festival virtual Sala BBK Etxean

Cómo seguirlo. Todos aquellos que quieran ver la presentación de su reciente EP lo podrán seguir a través de Internet y TeleBilbao.