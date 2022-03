Una anciana ucraniana derriba un dron ruso con tomates en escabeche

La población ucraniana está intentando resistir el asedio del Ejército ruso como buenamente puede. Los civiles ayudan a los militares fabricando cócteles molotov o aprendiendo a usar armas, pero una anciana ha conseguido ganar una batalla utilizando un simple bote de tomates en escabeche.



La señora se encontraba fumando en el balcón de su piso de Kiev cuando escuchó un ruido extraño. En un primer momento pensó que era un cuervo, pero cuando lo vio se dio cuenta de que era un dron y entró en pánico. "Tenía miedo. ¿Qué pasa si me empiezan a disparar?", explicó la mujer al Canal 5. Así que cogió lo primero que encontró por casa, un bote enorme de tomates, y derribó el dron ruso con él.



La noticia puede parecer un fake, pero la dio a conocer en Twitter la jefa del Centro de Comunicaciones Estratégicas y Seguridad de la Información de Ucrania Liubov Tsybulska, que es especialista en detectar noticias falsas. Eso sí, cometió un error, ya que al principio aseguró que la anciana atacó el dron con un bote de pepinos. "En Kiev una mujer ha derribado un dron ruso desde el balcón con un bote de pepinos. ¿Cómo esperan ocupar este país?", tuiteó Tsybulska acompañando los textos con simpáticas ilustraciones de lo ocurrido.





In Kyiv a woman knocked down a Russian drone from a balcony with a jar of cucumbers. How did they expect to occupy this country? — Liubov Tsybulska (@TsybulskaLiubov) March 5, 2022

Update, everyone. Our media found that lady. The story is proved. With a small correction: it was pickled TOMATOES. pic.twitter.com/UV5mqAEWLQ — Liubov Tsybulska (@TsybulskaLiubov) March 7, 2022

La heroína ucraniana lo desmintió en la televisión ucraniana, asegurando que no eran pepinos, sino tomates. "Qué lástima por esos tomates€ No sé de dónde salieron las historias sobre los pepinos", explicó, con lo que Tsybulska ha rectificado en un nuevo tuit. "Actualicen. Nuestros medios han encontrado a esa señora. La historia es cierta, pero con una pequeña corrección: eran tomates en escabeche".Aunque se cree que las intenciones de los rusos con esos drones es vigilar a la población ucraniana, la anciana lanzatomates no quiere abandonar su casa. "No me voy a ir a ninguna parte. Esta es mi casa, mi tierra. Voy a quedarme y luchar".