Un grupo de gitanos ucranianos arrebata un tanque al Ejército ruso

Es uno de los vídeos que más se han viralizado este lunes en las redes sociales. En sólo siete segundos se ve cómo un grupo de granjeros, que según medios internacionales son de etnia gitana, roban un tanque blindado ruso remolcándolo y llevándoselo gracias a un tractor.







No se sabe si los rusos estaban despistados o si el tanque había sido abandonado por alguna razón, pero ha sucedido en la aldea de Ljubimivka, provocando aplausos en las redes y también en políticos. El exembajador de Ucrania en Austria Olexander Scherba ha escrito en un tuit que "si es cierto, es probablemente el primer tanque robado por un granjero. Los ucranianos son realmente duros".





If true, it's probably the first tank ever stolen by a farmer€ ))

Ukrainians are tough cookies indeed. #StandWithUkraine #russiagohome pic.twitter.com/TY0sigffaM