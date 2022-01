Un perro perdido en 2015 vuelve a casa siete años después

El pastor alemán Dico, de 8 años de edad, ha vuelto a casa después de pasar los últimos seis perdido por la provincia de Granada. Pepa Tenorio, de 39 años, ha sido la artífice del emotivo reencuentro entre el animal y la familia de la que hace tanto tiempo desapareció. La propia Tenorio ha compartido en las redes un vídeo en el que cuenta la historia de Dico, el perro que encontró cuando acudía a un restaurante a comer con su novio. También muestra la llegada y el abrazo familiar.



Gracias al chip que llevaba el animal, que vagabundeaba por la carretera cuando la pareja decidió parar y ayudarlo, comunicaron el número a una veterinaria conocida. Esta les informó que estaba registrado como perdido y que sus dueños seguían buscándolo.





Pepa Tenorio describe, hecha un mar de lágrimas de emoción, en el video grabado por su novio mientras van camino de devolver al hogar al pastor, que el dueño se puso en contacto con ella y que le contó quesin dejar de buscarlo.El vídeo publicado por Pepay supera las 600.000 en Facebook. Incluso en Twitter, donde no tiene cuenta, también se ha vuelto viral. "No esperaba nada de esto, la verdad. Otras veces he publicado vídeos incluso más emocionantes y nunca me había pasado esto", explica la granadina al diario 'Ideal', que reconoce que desde que subió el video a las redes sociales su teléfono no para de sonar y está prácticamente sin batería todo el rato.Durante el emotivo reencuentro, Pepa Tenorio sintió que "les he devuelto un trozo de su padre".Como resumen de la historia, Pepa exhorta a que, ya que en caso de perderse sirve para que vuelvan a casa.En su cuenta de Instagram, donde inicialmente colgó el vídeo, hizo un llamamiento a que se atienda a los animales que parezcan perdidos o desorientados. " Dico se ha podido reencontrar con su familia tras 6 años desaparecido...no hay mucho las que decir, mirad el video. Por favor, siempre que veáis un animal en la calle no paséis de largo, no sabemos su pasado, no sabemos si detrás hay una historia y una familia que lo buscan , y si no la hay, seguro se puede encontrar algo para ayudarle. El egoísmo humano nos hace no querer complicarnos la vida y mirar siempre hacia otro lado...Yo hoy FELIZ ??"Se da la circunstancia que esta "loca de los perros", como se autodefine Pepa y de hecho lleva tatuado en la espalda,en la navarra comarca de Sangüesa el, donde se acoge a animales que han sido rescatados de situaciones extremas.En la actualidad sigue acogiendo en su casa perro abandonados a los que trata de ir dando en adopción o un hogar de acogida. Mientras ese momento llega, ella se encarga de su cuidado con ayuda de voluntarios.