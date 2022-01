Le manda un correo a su profesor estando de fiesta y la respuesta se hace viral

Es uno de los tuits del momento. La cuenta @ceciarmy, especializada en subir contenido humorístico a las redes, ha publicado el correo electrónico que ha mandado un alumno a su profesor de la universidad mientras estaba de fiesta por la noche.



Sergio, el estudiante, le envió un mail a las 3:58 de la mañana pidiéndole que "atraseme el trabajo porgavor" por que se le había perdido el "mocil" y al día siguiente se iba a levantar "con una resaca hecho pedazos".



Además, añade que es "la hostia" y que es "el único profesor bueno que quedaen esta universidade lleno de capullos".





El mejor profesor de la historia pic.twitter.com/4eQHjpnICS — ceciarmy (@ceciarmy) January 20, 2022

Por si fuera poco,, ya que quiere regalarse una a su padre "así como de viejo molón".Uno podría imaginarse una respuesta seria y un toque de atención al alumno. Nada más lejos de la realidad. Javier, el profesor,puesto que le recuerda "a cuando salíamos de 'cubalibres' en el pueblo".Asimismo, le informa de que puede enviarle el trabajo en unos días porque. Sin embargo, no puede ayudarle con lo de la camisa porque se la regaló su mujer por lo que tiene que "cumplir" y ponérsela de vez en cuando. Pero le asegura que ya le preguntará a su esposa dónde la compró.Para rematar la genial respuesta, le pregunta:La próxima vez que envíes un correo electrónico envíame también una botella como la que te tomaste anoche para así no acordarme mucho de este correo".El tuit lleva más de 56.000 'me gusta' en 48 horas.