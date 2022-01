El espectacular enfado de un presentador mexicano contra los antivacunas

Antivacunas los hay en todas partes, no sólo están Miguel Bosé, Paz Padilla o Novak Djokovic. Y en México un presentador de televisión se ha hartado de ellos, de su negacionismo, de su negativa a vacunarse para no sólo protegerse a sí mismos sino también proteger a los demás y terminar antes con la pandemia.



Este periodista, llamado Leonardo Schwebel, presentador del Telediario de Guadalajara (Jalisco), no se ha podido contener y ha estallado en directo. "La libertad no te da derecho a fregar (fregar en México es una expresión coloquial para referirse a dañar o perjudicar) al prójimo. Ustedes, malditos anivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas y dejen de estar fregando al mundo. Si, tú, antivacunas, eres un imbécil", ha dicho gritando.





?? #VIDEO | En México, un presentador de televisión estallo contra los "antivacunas" en pleno programa. "Malditos antivacunas bola de imbéciles, pónganse el maldito cubrebocas". pic.twitter.com/usvOOTIDU8 — Mundo en Conflicto ?? (@MundoEConflicto) January 17, 2022

Schwebel, veterano periodista, ha asegurado más tarde a CNN en español queque es importante discutir el tema, porque no podemos estar esperando que se mejore si no se cambia la estrategia. Por ejemplo, en México, esta ha sido la peor semana en cuanto a contagios desde que empezó la pandemia".