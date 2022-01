Paul McCartney descubre los filtros de Instagram

Paul McCartney ha descubierto ahora los filtros de Instagram. El ex miembro de los Beatles ha esperado a que llegara 2022 para ponerse al día con unos trucos no habituales en alguien de 79 años, pero no se puede negar que el músico de Liverpool se lo ha pasado en grande viéndose convertido en diferentes personales.

Ha sido el propio McCartney quien ha subido esos vídeos en forma de stories a Instagram, red en la que tiene casi 4 millones de seguidores y en la que sus publicaciones suelen ser muy serias y cuidadas. Por eso ha sorprendido que haya colgado esas divertidas historias, aunque bien es cierto que transcurridas 24 horas desaparecen. En los vídeos, el artista se hace pasar por los diferentes miembros de una nueva banda y por el mánager.

El exbajista y cantante de los Beatles sigue su carrera musical en activo y en 2021 fue nominado a dos premios Grammy, por su último álbum, McCartney III, y por su canción Find my way.