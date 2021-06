Una mujer de Florida no consigue devolver los 1.000 millones de euros que recibe por error en su cuenta

¿Quién no ha soñado alguna vez con tener en el banco una cuenta millonaria? Sin embargo, si el sueño se hace realidad, puede llegar a convertirse en una auténtica pesadilla.

Tal es el caso de Julia Yonkowski, una mujer del estado de Florida (Estados Unidos) que se llevó el susto de su vida cuando fue a un cajero automático a sacar 20 dólares (unos 17 euros). Al extraer el recibo descubrió que el saldo de su cuenta ascendía a la mareante cifra de 999.985.855 dólares con 84 centavos, es decir, prácticamente mil millones de dólares (839 millones de euros). La mujer, por supuesto, no tenía ni idea de la procedencia de tanto dinero.

Julia reveló que al ser consciente del error sintió mucho miedo, al ver semejante cifra en su cuenta bancaria: "Me horroricé. La mayoría de personas pensarían que les había tocado la lotería, pero yo estaba horrorizada", afirmó a un canal de televisión en Largo, Florida.

La mujer también contó que por temor no había vuelto a hacer ningún movimiento en su cuenta desde que descubrió la monumental cifra. "He leído historias de gente que usa el dinero y luego tienen que reponerlo. Yo jamás haría eso porque no es mío", explicó al informativo local del Canal 8.

Lo más curioso de la noticia es que la señora Yonkowski ha intentado ponerse en contacto con su banco por internet y por teléfono para devolver el dinero, pero de momento sin éxito alguno. Los correos electrónicos no obtienen respuesta y las llamadas telefónicas acaban topándose con grabaciones que, evidentemente, no le aportan ninguna solución.