Los mejores memes del paso de Toni Cantó al PP

Cuando se trata de política, Toni Cantó no parece estar dispuesto a casarse con ningún partido. A lo largo de su trayectoria, el ex-intérprete de "7 vidas" ha sido parte de Vecinos por Torrelodones y UPyD. Todo esto antes de aterrizar en Ciudadanos, donde tampoco se terminó de asentar definitivamente. Entre medias, hubo algunos amagos de volver a la televisión como tertuliano y de regresar a los escenarios de teatro.



De igual modo, el miércoles se anunció su fichaje por el Partido Popular para las elecciones madrileñas del 4 de mayo. Su incorporación, como cabía esperar, no ha pasado desapercibida en las redes sociales; y se ha convertido en el objeto de memes, bromas, críticas y parodias.



Aquí os presentamos algunas de las perlas que nos han dejado los usuarios de Twitter:







No os metáis con Toni Cantó. Lo que pasa es que él sigue interpretando '7 vidas', pero ahora en política. Va por la cuarta vida.

-Oye Toni Cantó, ¿y qué tal con tu novia?

-No Albert, ya no tengo novia, vuelvo a estar soltero.

-¡¿Y eso, qué ha pasado?!

-Pues que no era un buen partido. pic.twitter.com/ErYQW6JxUT