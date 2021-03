La curiosa corrección del BOE: "Donde dije digo, digo Diego"

"Donde dije digo, digo Diego". El popular refrán ha llegado al Boletín Oficial del Estado este jueves. Plagado de anuncios oficiales, el BOE también acostumbra a publicar correcciones de errores que se deben subsanar. Ese ha sido el caso de este jueves, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha corregido "una vez advertidos los errores" un nombramiento que realizó en febrero.



Son dos los errores que se subsanan, pero uno el que llama la atención: "En la página 25540, en el anexo, puesto número de orden 46, Demarcación de Costas. Andalucía Atlántico, Cádiz, Técnico de Proyectos y Obras, código 4406382, con residencia en Cádiz, en 'Datos del adjudicatario', en la columna: 'Nombre', donde dice: 'Digo', debe decir: 'Diego'".



Una apreciación que no ha pasado desapercibida para diversos tuiteros, como el catedrático Miguel Presno Linera.

