El increíble vuelo de este dron se vuelve viral

El vídeo ha dejado atónitos a los cibernautas

No te pierdas las espectaculares imágenes que el usuario @JamesGunn ha compartido en Twitter y que ya han alcanzado gran popularidad.



En el clip se puede apreciar cómo un dron da comienzo a su vuelo desde el cielo nocturno y avanza hasta entrar por la puerta de un bar- bolera. Sobrevuela las cabezas de los que están sentados en las mesas y continúa hasta el carril de bolos.



Girar, esquivar todo lo que se topa en su camino, recorrer el establecimiento al completo... El dron pasa cerca de algunos obstáculos, sin llegar a rozarlos. Hasta el final del vídeo, claro.



¿Alguna vez has visto una escena así?





Oh my God this drone shot is stupendous. ?? pic.twitter.com/bUcfRtq70O