La versión de Raphael del himno de Andalucía incendia las redes

Raphael vuelve a ser el centro de las críticas tras su polémico concierto de Navidad en Madrid en el que congregó a 5.000 personas en plenas restricciones por la pandemia. Las redes sociales han saltado esta vez contra el artista de Linares por su interpretación del himno de Andalucía.



Ocurrió el pasado domingo 28 de febrero. Raphael fue nombrado Hijo Predilecto de Andalucía y para agradecer tal honor interpretó el himno de su comunidad... a su estilo.







El cantante de 77 años hizo una versión muy particular, ya que exageró su acento e incluso se inventó estrofas. Y es que en una entrevista a Canal Sur admitió que no conocía la letra del himno y que lo había preparado unos días antes tras echar "cuatro vistazos".





Me he puesto el vídeo del himno cantado por Raphael y lo he tenido que quitar rápidamente. Me he puesto la versión de Rocío Jurado y se me ha quitado el disgusto