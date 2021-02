De la cárcel y las drogas a graduarse con honores

Joseph Valadez, de 63 años tiene muchos motivos por las que sentirse orgulloso de sus méritos. El más reciente de todas se dio a conocer el pasado 14 de febrero, cuando Valadez difundió unas fotografías en las que aparecía sosteniendo su certificado universitario en una página de Facebook dedicada a estudiantes de Cal State Long Beach o CSULB (California, Estados Unidos).



Su mensaje y su historia de superación personal no tardaron en ganarse la admiración de miles de internautas. "Hay muchos estereotipos sobre los hombres como yo que me gustaría romper. Si yo puedo hacerlo, cualquier persona puede", escribía Valadez en su publicación.





Jose Valadez brings awareness of stigma and misconceptions attached to those who have been formerly incarcerated. Now, as a alum and prospective CSULB graduate student he continues to break these misconceptions. ??#CSULB #OneBeach #GoBeach #GoSharks https://t.co/pEQafPDCWl