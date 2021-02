Un niño escondido en un contenedor casi muere triturado por el camión de basura

Elias Quezada, de siete años ha estado a punto de perder la vida dentro de un camión de basura después de que decidiese ocultarse en un contenedor de residuos mientras jugaba frente a la vivienda de su abuela en Tampa, Florida (Estados Unidos) el pasado 9 de febrero.



El menor se encontraba en el interior del depósito cuando el basurero empezó a vaciar el contenido en el vehículo pesado. Según explicó después Quezada, creyó que iba a ser "el fin" para él. "Me levantaron y me arrojaron a donde iba a terminar como una patata machacada", añadió.





We honor Tampa sanitation worker Waldo Fidele who saved Elias Quezada, 7, from being crushed in garbage truck. Had it not been for Waldo, this boy would have died. Read the story: https://t.co/SWfcQZADms (Photo: Waste Connections of Florida) #WhosYourHero #NationalHeroesDay pic.twitter.com/KdMsj2Uqbx