Un joven sobrevive al ataque de un cocodrilo gracias a un vídeo de YouTube

Isaac Adidi logró salir con vida después de que un cocodrilo le atacase el pasado 31 de enero. El hombre de 22 años se encontraba nadando junto a su pareja y un amigo en un estanque de la Península del cabo York en Queensland (Australia) cuando fue sorprendido por este reptil.



Según explicó después, pudo salvarse gracias a la maniobra de defensa aprendida en un tutorial de YouTube. Adidi recordó las técnicas mostradas y procedió a golpear con fuerza y pinchar uno de los ojos del animal para liberarse de sus mandíbulas.





Man survives crocodile attack by stabbing it in the eye after learning the manoeuvre on YouTube https://t.co/RMqm0uAdXE — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) February 2, 2021

"El animal trató de sumergirme, luego me dejó marchar por un segundo y de repente me agarró por una mano y me volvió a sumergir", declaró el afectado al recordar los momentos de tensión vividos. En un principio, sus acompañantes no se imaginaron que la situación era seria. Pronto, losconfirmaron justo lo contrario.Su pareja, Shawntain Manantan señaló que vio el cocodrilo golpeando a Adidi bajo el agua. "No sabía qué hacer. No podíamos hacer nada más que contemplar lo que estaba pasando. Todo sucedió muy deprisa", añadió.El joven salió victorioso del ataque, eso sí, cony varias, así como unaTras conseguir nadar hasta la orilla, el joven fue trasladado a un hospital local. Sin embargo, necesitó ser atendido en otro centro sanitario para recibir una. Afortunadamente, se encuentray en proceso de recuperación.