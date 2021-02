Una anciana de 110 años se hace viral en TikTok cantando este tema

La popularidad en TikTok no tiene límite de edad. Es lo que ha podido comprobar de primera mano Amy Hawkins, quien sopló 110 velas de cumpleaños el pasado 24 de enero. Durante esta celebración, su bisnieto la grabó cantando y compartió el vídeo en esta red social. Esta grabación, como no podía ser de otra forma, no tardó en emocionar a la comunidad de usuarios.



Hawkins nació en el año 1911 en Gales, Reino Unido, y actualmente mantiene el título de "mujer más anciana del territorio". Según informa The Guardian, esta mujer se dedicó a la danza en su juventud, y en dicho vídeo ha quedado retratado que aún conserva su pasión y agudeza musical.



En este TikTok, la anciana interpreta una canción titulada "It´s a Long Way To Tipperary", del compositor británico Jack Judge; tema que fue lanzado tan solo un año después del nacimiento de Hawkins.



Este tema se hizo popular durante la Primera Guerra Mundial, periodo histórico que la anciana vivió y vio culminar cuando su edad no superaba los siete años.