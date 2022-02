Inauguración de Mipoke bowl en Algortako Etorbidea 53

CUENTA la historiadora gastronómica Rachel Laudan, que la forma actual del poke se hizo popular en la década de 1970, pero que los nativos hawaianos siempre han comido poke, aunque nunca de forma comercial. Durante años se ha comido como un plato rápido para reponer fuerzas en estas islas. El poke tradicional consiste en pescado destripado, desollado y deshuesado. Se corta siguiendo la espina en filetes, y se sirve con condimentos tradicionales como la sal marina, las algas y el limu. Algunos hawaianos chupan la carne del pescado y escupen la piel y las espinas no comestibles. Durante el siglo XIX, fueron añadidas verduras foráneas recién introducidas como los tomates y las cebollas, siendo ahora la cebolla Maui un ingrediente muy común. Su versión más simple se compone de trozos de atún o de otros peces sazonados con diferentes ingredientes locales, pero con el paso del tiempo se han tomado influencias de otro tipo de cocinas como es la japonesa o la hindú . Hoy en día el poke es un plato que aparece en mil y un latitudes.

¿A cuenta de qué viene esta historia?, preguntarán algunos de ustedes. Acaba de inaugurarse Mipoke bowl en Algortako Etorbidea 53, el primero de esta especie en Algorta. Una caligrafía trazada en luces de neón, color rosa, reza All you need is poke como si fuese un cartel de fiesta. Algo de razón tiene, habida cuenta que la variada oferta de ingredientes recuerda la paleta de colores de, qué sé yo, un pintor imprersionista como Vasili Kandinsky. El salmón, el atún y el aguacate son, según cuentan, los productos predilectos de la concurrencia para que gobiernen en la base de arroz o la quinoa. Toppingas como el mango, el wamame o el queso crema, la cebolla morada la zanahoria o los encurtidos; proteínas para veganos como el tofu y heura, salsas como el alioli wasabi, la soja y la soja sin gluten, o elteriyaki o de miel y mostaza. Es todo un carnaval para los ojos y para los paladares más exigentes en eso que se conoce como comida sana.

¿Con qué quedarse de entre tanta suculencia...? Es difícil decantarse (va en cuestión de gustos y no se pueden olvidar los postres, con esos donuts elaborados sin gluten y sin azúcar o los bizcochitos veganos...) así que lo idóneo es quedarse con la soltura (léase simpatía, si se quiere...) y preparación de los fundadores, Maitane Cuadra e Iñigo Sánchez y de su compañero de armas, Víctor Cid, muy capacitados para el consejo.

Son platos para llevar que, a partir de ya, también te los llevarán donde quieras. Llevaba un mes de rodaje y acaban de vestirse de tiros largos. Ya ven que su clientela tiene un perfil: una juventud sana y ágil a la hora de comer. A la cita con este exótico universo, tan propio del cosmopolita siglo XXI acudieron, entre otros, Javier Cuadra, Nagore Álvarez, Luis Sánchez, Jon Sánchez, Ibon Saitua, Mikel Rozas, Markel Loroño, Iñigo Vigalondo, Julen Igual, Naiara Álvarez, que estuvo un buen rato con el perro Coco en brazos; las jóvenes Iraia Martínez, Aroa, Leize y Goiuri Cuadra; Unai Amorrortu, Alex Altuna, Pedro Altuna, Jonathan Platas, Moris , Alfonso Bueno, Luis Etxebarria, Mikel Mardaras, Aitor Erdozain y Josu Agirretxu entre otra buena gente que disfrutó de lo lindo.

Llegan noticias de que también cuentan una selección de cervezas artesanas vascas, brookies (la confluencia de un brownie y la cookie en un solo bocado..), un carrot cake pasra chuparse los dedos, la posibilidad de refrescarse con kombucha, un té negro y verde fermentado, ligeramente efervescente y endulzado, que es la bebida saludable nueva y de moda, o una selección de zumo cuckoo. Como ha quedado reflejado, hablamos de un espacio cosmopolita y actual para la alimentación de vanguardia en el siglo XXI, para la diversión a la hora de comer, una cualidad que no debería perderse en ningún momento.

