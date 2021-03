Comienzo de la edición 18 de Zinegoak en el Teatro Arriaga

EN la verdadera naturaleza de las cosas, si consideramos correctamente, cada árbol verde es mucho más glorioso que si estuviera hecho de oro y plata", dijo Martin Luther King como si constatase que sí, que en efecto, que el mejor tinte para aplicar al mundo es justo ese: el verde esperanza Les cuento todo esto habida cuenta que ese es color imperante en el cartel anunciador de Zinegoak 2021, una nueva edición en la que el festival De Cine y Artes Escénicas Gaylesbitrans de Bilbao alcanza la mayoría de edad, los libertadores 18 años. Lo hace bajo el lema Sin género de dudas como un grito anunciador de que han sido capaces de romper las barreras que dificultaban su paso y como apoyo a la imagen que ilustra el festival.

La fotografía de Helena Goñi que da vida al cartel está protagonizada por cuatro jóvenes con el pelo tintado de verde en distintos grados de intensidad. "Mi intención era crear una identidad colectiva a través de ese gesto y que después cada cual fuera adaptando ese color a su manera" comenta Goñi, que a pesar de que no buscaba realizar un análisis específico sobre la cuestión de género, este apareció de manera natural. Los seguidores del festival hablaban ayer mil y un maravillas del mencionado cartel al tiempo que se acercaban al Teatro Arriaga, donde estaba anunciada la gala inaugural del festival que preside Pau Guillén, apoyado en el gobierno por un equipo formado, junto a él, por Pedro Andrade, Lander Telletxea, Julen Basarrate, Alaitz Arenaza, José Delgado e Inés Jauregi.

La puesta de largo se celebró bajo el circense lema del más difícil todavía pero con la convicción de que era posible salir adelante. La gala inaugural se celebró en el Teatro Arriaga, con el estreno absoluto del cortometraje Red Bay, dirigido por José Antonio Cortés Amunarriz, quen vino acompañado por Rosa Tolosa, Antonio Caballero, el hombre de la producción; el actor protagonista Ander Iruretagoyena y la actriz principal, Olatz Beobide. El trabajo de todo ese clan sería aplaudido a raudales al término de la proyección. Fue la primera de tantas cuantas esperan en las dos próximas semanas. No en vano, Zinegoak 2021 contará con tres secciones oficiales en su programación: FIK (ficción), DOK (documentales) y KRAK (nuevas narrativas). Los 18 largometrajes de las tres secciones oficiales se proyectarán en Golem Alhóndiga durante la primera semana del festival, del 1 al 7 de marzo, y las películas abordarán varios temas de actualidad, como las construcciones identitarias en las nuevas de generaciones o las maternidades lésbicas y crianza en grupo. De las 18 películas nueve son operas primas, nueve cuentan con contenido lésbico (con presencia destacada en la sección FIK) y la mayoría de ellas están dirigidas por mujeres.

Entremos en harina. A la cita no faltaron la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal; las diputadas Lorea Bilbao y Teresa Laespada; la concejala Nekane Alonso , Begoña de Ibarra, Yolanda Díaz, Marcos Muro, María Jesús Ondarra, Nuria Valdeon, José María Ferarios, Fátima Urkiaga, Alicia Vallejo, Gorka Otalora, Mikel Odriozola, Julen Kortazar, Inés Intxausti; la directora de Zinebi, Vanessa Fernández, Octavio González, Miguel López, Beñat Ripa, Óscar de la Roza, Carlos Laureda, Idoia Murua, Aitor González, Lander Bellido, Mikel Azkarate, Maite Iturriaga, Ane Bilbao, Izaskun Núñez, Helen Purroy, Gorka Mendizabal, Jon Ander González, Ainhoa Hernández, Miren Urrutia y así toda una legión de gente que se acercó a vivir de cerca una suerte de aventura extraña, el regreso, a cámara lenta, a una normalidad donde hay cabida para las galas de celebración. La edición 18 de Zinegoak no renuncia a su identidad y apuesta por una versión presencial pero ofreciendo también una versión on line a través de la plataforma Filmin. De todo.

