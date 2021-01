La galería de arte Aldama Fabre presenta 'Airbag'

LA suya es una mirada que todo lo embellece, la suya es la mirada de la artista plástica lisboeta Teresa Murta que ayer aterrizó en la galería Aldama Fabre, allá en la plazade los Tres Pilares, donde Eugenia Griffero destila sonrisas y energía para repartirla con cuantos la visitan con su acento riopletense y el voseo usado con distinción. ¿Por qué les decía eso de la mirada embellecedora...? Primero, porque la obra de Teresa es hermosa de por sí y después porque el catálogo de la exposición que descargó la obra de Teresa viene ilustrado por una frase del artista francés Jean Lescure que dice algo así como "la belleza no se reproduce, necesita que la reproduzcan". Como reproductora, dicho sea sin segundas, Teresa no tiene precio.

La exposición se presenta con el nombre de Airbag y tuvo una virtud: atrajo a la vanguardia del arte que le rodea con la fuerza de una piedra imán. Para profanos como quien esto escribe, el catálogo lo explica con palabras que a uno le quedan grandes. Yo se lo cuento de manera literal por ver si ustedes son más listos que uno. "La obra artística que Teresa Murta nos preparó, persiste en una modelación figurativa de elementos anímicos que suponen la mirada curiosa de nuestra propia interpretación. Estos diálogos abiertos entre la artista y la obra, sobrepasan su momento solitario y y resulta en una abstracción de espanto en el público". Ahí se lo dejo pero la recomendación es bien clara: merece la pena visitar la exposición y recrearse.

La muestra fue pionera, la primera de una colaboración y encuentro previsto entre el espacio expositivo Aldama Fabre y la galería Nave que gobierna Mercedes Cerón, un proyecto que promueve a sus artistas emergentes a través de exposiciones, proyectos y dirección artística para poner a sus obras rumbo al océano Futuro. La colaboración ha programado otras iniciativas durante 2021 en Lisboa. Tanto Eugenia como Mercedes encuentran en el arte un lenguaje universal que traspasa todos los contornos geográficos y culturales. Es, si es que se puede decir así, un arte sin patria ni banderas, un arte libre.

La muestra de ayer fue esponsorizada por la Diputación Foral de Bizkaia y la embajada de Portugal, lo que provocó que a la puesta de largo, presentada bajo todos los requisitos de seguridasd posibles, asistieron, entre otros, la diputada de Cultura, Lorena Bilbao, y el cónsul honorario de Portugal en Bilbao, Juan Liedo, dos autoridades con voz. Junto a ellos fueron pasando en un lento pero incesante goteo hombres y mujeres como la diseñadora Mirian Ocariz, el fotógrafo artístico Eudardo Sourrouille, Mikel Ortiz de Pinedo, Gorka Aldama, Rosa Orrantia, Victoria Portuengo, Olga Iraier, Koldo Santiago, Iñaki Alonso, el artista interncional Ignacio Goitia, que ha conquistado Miami y otras américas; Begoña de Ibarra, Txema Agiriano, quien ultima la organización de unas jornadasde cine experimental vasco en Tetuán (Marruecos); Andoni Euba, que acaba de poner punto y final a su proyecto Aretxaga-Miribilla con ocho murales diferentes que han ido alternándose cada tres meses; Danel Eizagirre, Nora Canal, María José Pampín y un buen número de amistades de la galería.

Fue echándose la media tarde y por la sala pasaron, además de los nombrados, Arantza Pineda, Ana Rosa Arroyo, Ángela de los Heros, Ibai Eizagirrre, Gorka Costa, Elena Selvaggi y así hasta completar un cartel de visitantes de hondo calado que disfrutó del primero de los encuentros programados y que tienen la vocación de perdurar en el tiempo. Así será, supongo. De momento, obras como Fuel, Rearview, The tube and its cap, Trunk, Supplies, Remain, Remte, Traffic, Keeper, Puppet o Left han despertado el apetito y el interés. Y la organización de este encuentro no quiere dejar a nadie con hambre.

La galería de arte Aldama Fabre presenta 'Airbag', la última exposición de la artista plástica lisboeta Teresa Murta