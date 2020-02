El duro ayer y el incierto mañana

HAY deudas que no se pagan con un libro, por mucho que este sea un tesoro y cuente una historia bien real. En la atmósfera de su quincuagésimo aniversario, Petronor presentó ayer el libro Los empresarios y ETA, una historia no contada, redactado por el catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV/EHU Juan José Álvarez, Manu Álvarez, Joseba Arruti, Gala Bilbao, Eva Domaika, María Teresa Franco, Víctor Goñi, Ignacio Marco-Gardoqui, Izaskun Sáez de la Fuente, Alberto Surio y Roberto Urkitza, una alineación de once firmas que relatan la dura historia de mala convivencia entre el empresariado vasco y ETA, un arduo ejercicio de supervivencia de unos y el azote inclemente de los otros. El prólogo de la obra corre a cargo del lehendakari, Iñigo Urkullu, quien destaca el "inmenso esfuerzo de resistencia y arraigo" que aprecia en los empresarios vascos ante la acción armada de ETA. Las palabras del lehendakari inciden en que la sociedad vasca reconoce el "sufrimiento injusto" que padecieron los empresarios y sus familias. Los textos que se espolvorean a continuación dan testimonio de esa verdad.

El libro fue presentado en el Hotel Dómine, de la mano del propio Juan José Álvarez, quien acompañó en la mesa de puestas de largo al presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, y al director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Petronor, José Ignacio Zudaire. A la cita se sumaron, además de la mayoría de autores, Luis Aramberri, Amatiño; José Manuel de la Sen, Txema Vázquez Eguskiza, Luis Ramón Arrieta y Roberto Velasco, entre otros.

Petronor distribuirá ejemplares del libro a todas las bibliotecas municipales de los cuatro herrialdes y también creará una versión digital disponible en Internet.

transformaciones Casi al tiempo, la comunidad puesta en marcha por BBK y la Fundación Urbegi levantó las persianas de la Sala BBK -allí impacta, en un rincón, la escultura hiperrealista Última persona fallecida en soledad, un proyecto de la Fundación BBK con la agencia LLYC y el escultor mexicano Rubén Orozco...- de la Gran Vía para presentar el balance anual de la Comunidad BBK bizkaia.network, tarea que corrió a cargo de Pablo Ocaña, patrono de la Fundación Urbegi, quien abrió turno antes de que Unai Extremo, CEO y fundador de Virtualware, hablase sobre El papel de la tecnología en la transformación socio-digital. A la hora de explicar hasta qué punto se han activado las conexiones en nuestra era recordó un programa de televisión en el que hablaban sobre cómo... ¡habían hackeado una bombilla!

En la mesa redonda posterior, el moderador, Mikel Pulgarín, habló de "un nuevo perfil de seres humanos" antes de que entrasen en debate Mark Anderson, Oihane Aldayturriaga, Olga Martín y Aitor Cobanera. Los más de 200 asistentes disfrutaron con lo dicho y lo expuesto.