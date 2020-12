Erandio cambia kilómetros por kilos de alimentos

Kilómetros por kilos. Kilómetros en bici estática y en cinta de correr que valen kilos de comida. Esa es la fórmula que aplicará Erandio en el último día del año. O sea, una sansilvestre solidaria adaptada a la situación de pandemia. El caso es que Astrabudua Taldea, Jon Salvador y Javier Conde participarán en esta iniciativa que consiste en correr en cintas o andar en bicis instaladas en la plaza Mendiguren y que servirá para donar alimentos a Sortarazi. Pero no solo eso, porque el otro objetivo es conseguir equipos informáticos para familias con menos recursos de la localidad.

El incansable Jon Salvador completará los 42,195 kilómetros de una maratón sobre su cinta. Los demás correrán y pedalearán a relevos los kilómetros que quieran y cualquier vecino o deportista erandioztarra puede sumarse también a esta carrera, a cambio de aportar un kilo de comida que irá a parar a Sortarazi, la asociación responsable del reparto de alimentos entre personas del municipio que atraviesan dificultades. "Hemos querido hacer la cobra al virus con esta iniciativa. Mi alma gemela Javi Conde y algunos chavales de su club estarán allí conmigo desgastando suela", comenta el atleta erandioztarra, que destaca que todo se desarrollará con las pertinentes medidas de seguridad sanitaria. "En cada relevo se desinfectarán las bicis y las cintas, habrá separación entre ellas, será al aire libre...", apunta Salvador. En este sentido, se colocarán cuatro cintas de correr y 20 bicicletas en la plaza Mendiguren de Astrabudua. El reto solidario será desde las 9.00 hasta las 14.00 horas y la inscripción se puede realizar ya vía on line a través de la web del Ayuntamiento de Erandio. La condición para participar es, en efecto, donar un kilo de comida.

Por otra parte, también está ya abierta una cuenta para efectuar donaciones con las que poder comprar material informático para familias de los centros educativos del barrio. "Vamos a intentar conseguir diez ordenadores porque esta situación de pandemia ha dejado constancia de que no todos pueden contar con un ordenador en su casa", señala Salvador. Las aportaciones se podrán realizar hasta el 10 enero e, incluso, por Bizum.

Más solidaridad

De esto modo, Astrabudua vuelve a mostrar su faceta más altruista. Su mejor cara. Varias asociaciones ya organizaron el pasado mes de mayo una recogida de alimentos solidaria en el antiguo ambulatorio que fue un auténtico éxito: tres toneladas y media de productos de primera necesidad fueron a Sortarazi. Astrabudua Taldea fue una de las agrupaciones que se involucró en esa acción y ahora repite con sus piernas de acero. Y es que este club deportivo de aficionados está dedicado a las modalidades del atletismo, el ciclismo, la montaña y el triatlón. "Esta propuesta nace desde el Ayuntamiento de Erandio porque la concejalía de Deportes quería hacer algo en estas fechas tan emotivas. Nos hemos reunido en varias ocasiones y salieron varias ideas, pero con todo lo que estamos viviendo con la pandemia, la única que parecía que podía salir adelante era esta maratón solidaria", repasa Iban Etxebarria, uno de los miembros de Astrabudua Taldea.

Así que cuando la propuesta llegó a este colectivo no hubo dudas: sus integrantes tenían claro que iban a ser parte de un proyecto en el que solidaridad y deporte iban de la mano. "La forma de vivir que tenemos en Astrabudua Taldea no es solo salir a correr, que nos encanta y nos apasiona. También nos gusta nuestro barrio y estamos concienciados de que hay que cuidarlo", reflexiona Iban. Son, ciertamente, amantes del deporte y en estos meses tan complejos, sin rastro de competiciones, ellos han seguido practicándolo. "En todo el año no hemos dejado de hacer deporte, incluso hemos sumado más horas. Además, Astrabudua Taldea está muy mentalizado con que el deporte es vida y como tal hay que compartir esa filosofía, que ya no es que sea solo bonita, es que es buena y saludable y si la compartes con más gente te hace más feliz", remarca Iban. Ahí queda el mensaje.