El emocionado triunfo del galdakoztarra Dani Arenas y 'Asterix' en bikejoring

Tras un complicado año a nivel laboral, deportivo y emocional, Daniel Arenas –natural de Elgoibar, pero galdakoztarra de adopción– se ha proclamado junto a su perro Asterix, de 8 años de edad y de raza alaskano, Campeón de España de bikejoring, una modalidad de mushing "en la que el recorrido se hace en bicicleta de montaña y el perro va por delante amarrado a una línea de tiro con un arnés específico", explica. El certamen estatal sobre tierra de mushing, celebrado el último fin de semana de febrero en la localidad soriana de Ólvega, "ha sido la única prueba a nivel nacional e internacional de esta temporada", lamenta Arenas que, al menos, volvió a casa con la gran satisfacción de haberse subido a lo más alto del podio.

Y lo hizo tras completar las dos mangas de la competición en un tiempo total de 19:13.10 e imponerse al resto de participantes. Sin embargo, el inicio no fue bueno. "Mi pareja, Silvia Pineda, suele actuar de ayudante, pero el sábado también compitió con nuestra perra Sua y no pude contar con ella. Cuando me encontraba en el punto de salida, tuve problemas al quitarme la mascarilla porque las gomas se quedaron enganchadas en las patillas de las gafas que, además, se me habían empañado. En esos decisivos momentos, Asterix notó que algo no iba bien". A pesar de ello, lograron terminar el recorrido de 4,2 kilómetros en tercera posición, "y a tan solo 20 milésimas de los dos primeros". Debido a las molestias que aún arrastra de una lesión, Silvia renunció a realizar la manga del domingo "y eso me dio mucha tranquilidad ya que se encargó de pasear al perro minutos antes de la carrera y de ponerle el arnés, mientras yo calentaba y me concentraba para la prueba". En esta segunda contrarreloj, de 6,5 kilómetros de distancia, todo fue muy diferente.

"La salida fue muy buena y logramos hacer un carrerón. Asterix se salió del mapa, con una velocidad media muy constante y sin fallos técnicos a la hora de atravesar las dos dunas del circuito". El compenetrado tándem Arenas-Asterix funcionó a la perfección: acabaron primeros, recortaron la diferencia a sus rivales y, tras el cómputo total del tiempo realizado en las dos carreras, se alzaron con la victoria.

Homenaje a Alejandro Gómez



Ese instante, el momento en el que los jueces emitieron el resultado definitivo de la prueba de bikejornig Master40, fue especialmente emotivo e intenso para Daniel y Silvia. Y es que allí, en el certamen de Ólvega, es donde "conocimos en 2019 a Alejandro Gómez, con quien entablamos una gran amistad". El que fuera uno de los mejores fondistas de la historia del atletismo estatal, llevaba años dedicándose a otra de sus grandes pasiones: los perros y el mushing. Llegó a conseguir la triple corona en la Copa de España con los títulos nacionales de canicross, patín y bicicleta, pero su trayectoria se frenó en seco cuando en junio de 2020 le fue diagnosticado un cáncer encefálico grave e inoperable. "En julio fuimos a visitarle a Galicia y, en esos días, me planteó que me quedara con Asterix, uno de los perros de su manada que me había dejado en algunas competiciones la temporada anterior. En un primer momento le dije que no, porque ya teníamos a Sua y Bruc y en octubre íbamos a recoger un cachorro, Nit, a Cataluña. Pero Alejandro insistió diciéndome que para él suponía un orgullo que me llevara a Asterix. Así que se vino con nosotros".





Daniel con tres ejemplares de su manada. Foto: D. Arenas

Alejandro Gómez falleció en enero y para Daniel Arenas, "ganar el Campeonato de España de bikejoring con Asterix y en el circuito de Ólvega es el mejor homenaje que le pudimos rendir", aunque reconoce que "fueron muchas emociones que hubo que saber gestionar y digerir".

Ahora, el deportista galdakoztarra tiene sus esperanzas puestas en la temporada 2021/2022 que, si la situación sanitaria lo permite, arrancaría en el mes de octubre. "De momento hay mucha incertidumbre, a ver qué pasa", declara con cierta resignación. Con la condición de Campeón de España bajo el brazo junto a sus anteriores logros como el Campeonato del Mundo de su categoría obtenido en 2019 en la República Checa, "tengo que empezar la pelea de tocar puertas y buscar ayudas y patrocinadores, ya que he perdido muchos de los pequeños apoyos que tenía debido a la crisis económica que ha traído la pandemia", lamenta. Y es que, aunque el calendario de competiciones se encuentra en stand by, los gastos no disminuyen "porque hay que criar a cuatro perros, darles de comer, llevarles al veterinario..." y, sobre todo, no caer en el desánimo. "Los perros tienen que seguir teniendo sus estímulos y entrenamientos. La forma no hay que perderla nunca", afirma.

A pesar de estas dificultades, Daniel y su pareja Silvia están volcados en el cuidado de su singular manada formada por Sua (pastor belga malinois) y los alaskanos Asterix, Bruc y Nit. "Somos una familia y estamos siempre juntos. Creo que es muy importante para forjar un vínculo especial con los perros y creo que esa química, junto a los entrenamientos y una adecuada alimentación, es lo que hace que lleguen los buenos resultados".