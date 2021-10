Sukarrieta planea demoler la antigua pescadería

Situado en el número 5 de la calle Arana Goiri tar Sabin Bide Zabala, a escasos centímetros de la carretera BI-2235 que cruza Sukarrieta, antaño ejercía como pescadería y charcutería. Edificio construido en el siglo pasado, sin embargo, su patente estado de ruina ha llevado al Ayuntamiento local ha solicitar un proyecto para acometer su derribo. Su coste, según han determinado los técnicos, apenas tendría un coste poco superior a los 24.000 euros pero, por el contrario, podría abrir en un futuro el proceso para el ensanchamiento de la acera cercana a la peligrosa curva de la Ramona, lo que dotaría de una mayor seguridad de los viandantes.

Según el informe técnico solicitado por el Consistorio sukarrietarra, la superficie de la edificación a demoler es de 230 metros cuadrados. "Actualmente, el estado de conservación del edificio es precario, presentando un agotamiento generalizado. Además, existe un problema muy grande de plaga de termitas que pone en peligro la estabilidad del inmueble. Por lo tanto, no cumple los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad", resume el texto, donde no se aprecia inconveniente urbanístico alguno ni la antigua pescadería y charcutería tiene grado de protección alguno desde el punto de vista de su valor patrimonial. El derribo estaría "justificado", asegura el escrito, ya que "la seguridad de los vecinos se sitúa por encima de conservación de un edificio en estado de ruina que no posee ningún elemento destacable a conservar". De hecho, señalan que "existe riesgo de colapso de la estructura en cualquier momento".

El único inconvenientes estribaría en tener que ocupar un carril de la carretera foral BI- 2235 para poder ejecutar las labores del derribo, ya que el edificio está rodeado de parcelas de propiedad privada. Para ello, la administración local encabezada por Erruki Goiriena deberá de tramitar la pertinente notificación al departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia. En principio, el Ayuntamiento de Sukarrieta prevé licitar próximamente los trabajos.

curva peligrosa

En todo caso, los planes del Ayuntamiento pasan por ensanchar la acera próxima al citado edificio, lo que permitirá que los vecinos puedan ganar en seguridad en una zona cercana a la conocida curva de la Ramona, punto vial conflictivo en el que dos vehículos pesados, como es el caso de los camiones o los autobuses, suelen tener dificultades para atravesarlo. De hecho, ya se ha producido más de un accidente en las inmediaciones.

En principio, la administración local trabaja con la idea de poder ir modificando las aceras cercanas a la curva de Ramona para ganar en mayor seguridad, tanto para los sukarrietarras como para los automóviles que transitan por la BI-2235. En todo caso, calculan que el proceso llevará años.

derribo

