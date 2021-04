Bermeo inicia el desmantelamiento del ballenero Aita Guria.

El Ayuntamiento de Bermeo ha iniciado las obras de desmantelamiento del ballenero, construido en 2003, ante la imposibilidad de asumir la recuperación del mismo, que supondría una inversión aproximada de un millón de euros.



Para las labores de desmantelamiento del ballenero, que comenzaron la semana pasada y se prevé que finalicen en dos semanas, se destinarán 77.346 euros, según ha informado el Consistorio.





Por encargo del anterior gobierno municipal, técnicos de una empresa de ingeniería marítima realizaron la inspección del ballenero. En el informe presentado, se destacaba quey se concluía que se trataba de una reproducción que no seguía los criterios históricos y científicos suficientes.Según el informe, el material utilizado para la estructura de madera fue, además, de "baja calidad", y se añadía que el tratamiento utilizado para curvar a la madera fue demasiado "agresivo".Teniendo en cuenta todas estas razones y las "importantes pérdidas" que ha ocasionado en los últimos años, ya que ha pasado el último año subido al carro sin recibir visitas, a lo que hay que sumar el coste de su mantenimiento y el seguro anual",El alcalde de Bermeo, Aritz Abaroa, ha afirmado que "el coste del mantenimiento del ballenero ha sido enorme, insostenible para el pueblo". "La única solución ha sido desmantelarlo. Según los informes periciales que hemos recibido, con ello no se perderá ningún patrimonio histórico o cultural de Bermeo", ha afirmado.En concreto, entre 2006 y 2019 el mantenimiento del ballenero ha supuesto un gasto de 2.277.555 euros y unos ingresos de 177.550 euros, lo que muestra una capacidad de autofinanciación del 7,8%."Hemos visto inevitable el desmantelamiento del Aita Guria, porque ha causado importantes pérdidas económicas al pueblo y teniendo en cuenta la situación actual, el pueblo, tiene otras prioridades más urgentes y no podemos destinar un millón de euros a su recuperación", ha subrayado el alcalde.