El grupo de teatro de Muskiz Juego de Damas estrena el cabaret 'Martina's Palace'

Nadie es capaz de aventurar hoy por hoy una explicación plausible de por qué Muskiz, una pequeña localidad del oeste vizcaino con poco más de 7.500 empadronados, es un dechado de creatividad artística, literaria, gráfica, pictórica, audiovisual, cinematográfica o teatral capaz de implicar a una notoria parte de su población. Una trayectoria artístico popular que ha llevado a Muskiz a contar entre su vecindario con premiados en Cannes, como Begoña Suárez, por su participación en el cortometraje Cuerdas, a un Goya como actor de reparto a Urko Olazabal o la producción de sendas películas corales como Espino txoria o El Halcón crestado rodadas con actores locales.

A ello se suma además la reciente recreación en el castillo de Muñatones de sus principales personajes y sus intrigas palaciegas, de la mano de la compañía Hortzmuga, con la participación de cerca de 100 vecinos en el elenco actoral o la nueva propuesta del grupo amateur de teatro Juego de Damas que subirá este próximo día 23 al escenario del Meatzari aretoa la premiére de la obra Martina's Palace. Una representación musical que plantea una reflexión apasionada, a la par que sesuda sin dejar de ser divertida, sobre el mundo de la prostitución en clave de cabaret cercano al género del vodevil.

"Es una obra que tiene que descubrir el público poco a poco ya que no se puede hablar de una sinopsis tradicional de trama, nudo y desenlace. Todo comienza en un prostíbulo victoriano donde hay una realidad que todas las protagonistas viven en común en ese espacio de trabajo, lo cual no quiere decir que todo sea verdad. Son mujeres unidas en esa realidad pero luego cada una va desarrollando su personalidad, su vida, sus antecedentes y sus motivaciones", resume Itziar Abellanal, actriz de reparto y guionista de esta obra que pone el dedo en la llaga del actual debate sobre la regularización o la abolición de la práctica de la prostitución.

Debate abierto



"En la obra se habla mucho de ello. Surge el tema pero no hay un posicionamiento expreso hacia la abolición o hacia la regularización porque no lo tenemos. Todas tenemos muchas dudas porque entre otras cosas puede verse que, según como se haga, la abolición puede convertirse en una especie de ley seca con todo lo que ello conlleva de precarización, pero por otro lado no es despreciable la regularización como defensa de esas mujeres ante delitos tan flagrantes como la trata de personas", señala Abellanal, quien matiza que la obra de teatro "busca más la raíz que lleva a la decisión de acabar en la prostitución que a cuestiones morales o legales sobre la misma".

Constituido en 2008 como grupo de teatro, Juego de Damas hunde sus raíces en el taller de teatro surgido en 1997 en el seno de la asociación de mujeres de Muskiz bajo la dirección de Carmen Royo. "Por aquí ha pasado un gran grupo de mujeres aficionadas al teatro y en la actualidad estamos nueve mujeres aunque no desdeñamos la posibilidad de que si hubiera alguna obra en la que apareciera un papel masculino estamos abiertas a contar con algún actor", apunta Abellanal. La actriz quien reconoce que aunque ella es la guionista de la obra "al final el resultado es fruto de las aportaciones que han ido realizando las componentes del grupo". Como grupo amateur, que en su trayectoria ha pasado por circuitos como el de Besarkada con obras como El refugio o festivales como el de Quintanilla del Agua –pueblo famoso por su teatro medieval– con la obra Lentejas y lentejuelas, Juego de Damas espera agradar a su vecinos este jueves de fiestas. Mucha mierda.