El escritor trapagarandarra Martín Acosta novela el ascenso al poder de los neardentales

El inspector neandertal de policía Cordel Plunch recibe un informe sobre un monstruoso asesinato de cromañones en Neo Kaliningrado. Desde su sede de Neo Bilbao duda si prestar o no su ayuda. Sin embargo, los acontecimientos se desencadenan a una velocidad vertiginosa. La Guerra de Siberia llena las fronteras de Neanderworld de refugiados cromañones, la sólida sociedad neandertal está a punto de sufrir un duro revés.

Con este inquietante arranque, por el inesperado paralelismo que por mor de la actualidad evoca a la situación de la invasión de Ucrania, el trapagarandarra, José Antonio Martín Acosta investiga los secretos de la condición humana, la convivencia con el diferente y la bondad de los seres actuales humanos. "¿Qué hubiera pasado si los neandertales, nuestros hermanos humanos, los otros, no se hubieran extinguido y dominaran el mundo? ¿En qué lugar estaríamos nosotros, los cromañones?", se plantea en Neanderworld, Voluntad de Poder este escritor bregado en la poesía y en la novela que ha dibujado una trama en la que cromañones y neandertales van a tratar de solucionar un caso de asesinato mientras el mundo rígido y conservador de Neanderworld se viene abajo.

"Tras estudiar la licenciatura de Historia en la UNED de Portugalete me quedaban muchas preguntas por responder con respecto a los neandertales, esos seres tan parecidos a nosotros que no éramos nosotros. Algunos les han denominado los primeros europeos. Me interesaba su aspecto físico, su capacidad craneal que es, incluso, mayor que la nuestra y su desaparición, al sur de la Península Ibérica. ¿Habremos tenido nosotros, los Homo Sapiens Sapiens, los cromañones, algo que ver en ello? Nuestra actitud hacia el diferente se ha demostrado a lo largo de los últimos milenios que no ha sido, precisamente, cordial. Por eso me interesaba crear una sociedad nueva donde los neandertales fueran quienes llevaban la voz cantante", plantea este prolífico escritor.

"Es una obra donde la ambición, la guerra, las luchas de poder, la tradición y el sectarismo se dan la mano en un thriller de acción y aventuras que describe el nuevo viejo mundo de los neandertales", resume este antiguo trabajador de la Asociación contra el Cáncer.

Todoterreno



José Antonio Martín Acosta, nacido en Trapagaran en agosto de 1973, cuenta con una extensa producción literaria. Ha publicado dos libros de poesía con la Editorial Cardeñoso (Vigo): Sonrisa diagonal con posdata (1996) y Triste afán de la locura (2001). En 2004 y en el 2010 participa en las antologías Vivir soñando y Años maduros (Centro de Estudios Poéticos, Madrid). Además, ha ganado diversos premios de poesía de carácter local y fue finalista del XXI Premio de Poesía Lasarte-Oria 2007 con Pandémica poética (sin publicar). En 2015 publicó su primera novela con la Editorial Arte Activo (Vitoria Gasteiz), Eguzkilore, de diosas y hombres.

En 2016 editó con la misma editorial su novela fantástica Entropía, donde los saltos en el espacio tiempo conviven con animales fantásticos y una visión de Bilbao cargada de crítica. Durante el 2017 colaboró con creativekatarsis.com con una sección de poesía y actualmente realiza vídeo-poemas en su canal de YouTube.

Entre el 2019 y 2021 publicó Ojos de perro, Libélulas, La poesía del tú, Inanna's song, Absenta, Poesía zombi, Música profana, La ira de la alquimia, 99 días y 1 estado de alarma, Ensayo sobre la violencia: Manual de instrucciones del perfecto psicópata, La basura es una tragedia acabada y Poemas para una nueva revolución, con prólogo de Daniel Seixo.

En este año 2022 ha publicado Neanderworld, Voluntad de Poder con la editorial portuguesa Íbera Ediciones, una joven empresa editorial "que tiene muy buenos contactos en Iberoamérica, un público al que me gustaría agradar", reseña Martín Acosta diplomado en Educación Infantil, licenciado en Historia y auxiliar de Biblioteca y miembro de la Asociación Feminista Gafas Moradas, donde lucha para conseguir la igualdad real de las mujeres. A su vez está afiliado a la Asociación de Escritores de Euskadi.

