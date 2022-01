Trapagaran inaugura la oficina de Alirón Parkea, paraíso del mendizale en bici

"Yo siempre he presumido del sitio donde vivo y de las posibilidades que tiene para el ciclismo en carretera, porque es un paraíso para entrenar, y en el monte incluso más", destacaba ayer el exprofesional trapagarandarra del ciclismo en ruta, David López, durante la presentación oficial de la oficina de información turística del proyecto de promoción deportiva y turística del municipio minero, Alirón Parkea. Una oficina, ubicada en el velódromo municipal de Trapagaran, que ofrecerá al visitante información sobre cada una de las 9 rutas del parque diseñadas para la práctica del senderismo, el trail running o el BTT y que facilitará la entrada de los visitantes a sus vestuarios y duchas, tramitará en verano alquileres de navegadores GPS con las diferentes rutas, gestionará accesos a otras instalaciones periféricas vinculadas a Alirón Parkea Trapagaran como el BMX municipal y dinamizará un completo programa de actividades relacionadas con estas prácticas deportivas.

"Este proyecto es mucho más que deporte ya que cuando presentamos cualquier actividad deportiva lo hacemos promoviendo la salud a través del deporte. Pero Alirón Parkea es además una oportunidad histórica para dar a conocer los entresijos naturales de Trapagaran. Un pueblo con un atractivo suficiente como para que la gente cada vez que se organizan competiciones venga encantada. De eso se trata, de hacer un poco de país a través de nuestro entorno pero también de nuestra historia y nuestra oferta turística", planteó el alcalde de Trapagaran, Xabier Cuéllar.

Enmarcado en plena naturaleza con los montes de Triano y el Biotopo de Ezkerraldea como principales protagonistas, Alirón Parkea es "uno de los grandes potenciales de Ezkerraldea y Meatzaldea, con Trapagaran como municipio clave, con un entorno natural marcado por su pasado minero y por un símbolo tan singular y querido por la ciudadanía como el funicular de La Reineta.

Un espacio privilegiado en Bizkaia con un gran potencial para la práctica de deportes al aire libre como el trail, el senderismo o el mountain-bike", expuso Carlos Markina, concejal de Deporte y Turismo. El edil destacó que Alirón Parkea nació el pasado año con la colaboración de clubes como el de atletismo Labegane, el de montaña Gallarreta, Katalino Mountain Bike o el club ciclista Autonervión.

Naturaleza

"Alirón Parkea ofrece la posibilidad de inculcar a la ciudadanía en general el amor y respeto por la naturaleza puesto que sus rutas discurren por parajes naturales con atractivos como su fauna y su flora. Este proyecto no solo se compone de estas rutas y este nuevo punto de información sino que acoge distintas instalaciones deportivas municipales como la pista de BMX, la pista de descenso o el propio velódromo", destacó Marquina. El concejal hizo votos para que All Iron Parkea "no sea solo un proyecto que se desarrolle en Trapagaran y para ello invitamos al resto de municipios de la zona a que creen sus propias rutas, ofertando de esta forma un gran proyecto deportivo y turístico".

Entre los objetivos de Alirón Parkea Trapagaran está su responsabilidad social ya que nació como un agente más de la comarca que contribuya con activos para enriquecer la oferta de actividades de Trapagaran. En este sentido, Alirón Parkea ha diseñado un programa de actividades enfocado para todas las edades. Cursos de sostenibilidad y educación medioambiental, talleres de seguridad vial, cursos de técnica sobre la bici, de navegación virtual sobre los tracks o fotografía deportiva con Smartphone serán algunos de los contenidos del plan de actividades a desarrollar en este 2022.

Alirón Parkea cuenta con su propio departamento de comunicación interno desde el que se trabajará un plan de marketing con el que promocionar el parque y sus 9 tracks: "La comunicación es otra de nuestras apuestas. Vivimos en una sociedad cada vez más tecnológica en la que las redes sociales juegan un importante papel. Facebook e Instagram serán dos de nuestros aliados para divulgar Alirón Parkea" apuntaba Rubén Sanz, CEO de Aire Norte.

Desde la página oficial www.alironparkea.com se informará además de todos los aspectos relacionados con Alirón Parkea como incidencias en los caminos, condiciones meteorológicos, batidas de caza, avisos de eventos, etc. Un portal que contará con apartados como la Oficina Virtual donde las y los interesados tendrán la posibilidad de consultar y ser respondidos a tiempo real mediante un chat en vivo dentro de un horario definido.

Acceso

Las personas interesadas en recorrer cualquiera de las 9 rutas podrán acceder a ellas a través de diferentes vías como la página web oficial. Desde la web www.alironparkea.com se podrá acceder al apartado Rutas. Un campo donde se desarrollan, de manera extensa, todos los aspectos de cada recorrido y permitirá descargar el track de interés desde cualquiera de las tres plataformas de navegación virtual.

Del mismo modo, plataformas de navegación como Wikiloc, Strava y Komoot cuentan con el perfil oficial de Alirón Parkea. En estos espacios virtuales se ofrece toda la documentación y la opción de navegar por cada uno de ellos. "Se trata de las tres aplicaciones más punteras y extendidas dentro del universo del deporte de montan?a. Accediendo a los perfiles oficiales de Alirón Parkea los futuros visitantes podrán consultar y descargar los tracks de interés para su excursión. Queremos convertir a Trapagaran en una referencia", detalló Marquina.

El parque cuenta en el exterior del velódromo con un cartel de gran formato en el que se plasma la malla verde de Alirón Parkea. Un soporte desde el que acceder a cada recorrido mediante códigos QR.