Zierbena acondicionará un rocódromo en La Cuesta

A pesar de sus reducidas dimensiones, el municipio de Zierbena puede presumir de gran afición al deporte. Remo, surf, fútbol sala, montañismo, gimnasia de mantenimiento e, incluso, un deporte arraigado en la comarca como el bolo a katxete forman parte del corolario de actividades deportivas que se fomentan desde el Ayuntamiento zierbenato. Ahora se suma la escalada con la construcción de rocódromo. Para ello, el Consistorio costero ha sacado a licitación los trabajos necesarios para el diseño, fabricación y construcción de un rocódromo exterior en el barrio de La Cuesta.

Instalación que se situará en una de las paredes del polideportivo municipal, cuyo coste se estima en 56.480 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de tres meses. Se trata de dotar al polideportivo municipal de una prestación adicional, construyendo un rocódromo en una de sus paredes exteriores. La superficie del rocódromo sería de 116 metros cuadrados, y una altura de doce metros, debiendo contar con vías en espacios delimitados por categorías de dificultad.

Al menos doce vías



Según el pliego de licitación, el rocódromo deberá contar con un mínimo de doce vías para escalar con cuerda; no menos de 250 presas de escalada; no menos de un auto-asegurador; y una zona para boulder, con suelo acolchado técnico, de no menos de diez metros de ancho. La infraestructura deportiva irá decorada con, al menos, la Z de Zierbena, que será "claramente visible" desde la distancia.