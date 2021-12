'Minions' y 'Muppets' montan el Belén en la OKE de Ortuella

Olentzero y Mari Domingi no han dudado en adelantar su llegada a Ortuella para participar en la exposición navideña de belenes y maquetas y montarse en el remolcador que tira de la gabarra en la que las leonas del Athletic remontan la ría del Nervión a la altura de Portugalete y Getxo para festejar sus triunfos deportivos. "La idea era haberla mostrado en 2020 pero la pandemia con su restricciones lo hizo imposible pero, aunque con retraso, no queríamos que se pasara por alto el homenaje que la afición le debe a las leonas", señalaba Arantza Espino, miembro de la Asociación Belenista y Maquetista Jaiotza, que ha empleado más de 100 minions, hechos y decorados a mano, para realizar su belén futbolero. "He hecho un tres en uno porque además de Olentzero y Mari Domingi y las figuras del Belén he querido homenajear a la jugadoras del Athletic", apunta esta aficionada que reconoce que su propuesta –en la que no falta la reproducción de los muelles de ambas orillas de la ría– "me ha llevado un gran numero de horas porque todas las piezas están hechas y pintadas a mano".

Un belén innovador que comparte espacio en la sala de exposiciones de la planta baja de la OKE con otros 43 belenes entre los que cabe destacar la composición tradicional cedida por la familia Rodríguez Mujica de casi 9 metros cuadrados, pasando por un gran caserío con Olentzero y Mari Domingi, un belén hecho con figuras de Playmobil o el divertido belén de los Muppets.

"Este año le hemos dado una vuelta de tuerca y pensando que hoy día todo el mundo tiene móvil, hemos realizado un belén en el que el rey Baltasar se hace un selfi con el resto de las figuras principales del portal", comenta Arantza. "Seguro que muchos asistentes tendrán la tentación de sumarse al selfie", augura esta belenista que recuerda que la exposición estará abierta hasta el día 7 de enero y podrá visitarse de 16.30 hasta las 21.30 horas.

Claro que, hasta el próximo día 23, las personas interesadas en contemplar esta exposición –que reúne también belenes en cerámica, pintados, en patchwork o encaje así como varias maquetas de barcos o edificios singulares– no podrán hacerlo por el acceso principal de la OKE sino por la puerta de la sala de conferencias de la primera planta ya que estará cerrado por una reforma para mejorar la eficiencia energética del edificio. "Sobre todo con la puesta en marcha del SAC en la planta baja de la OKE hemos detectado que la gran afluencia de gente hacía que las puertas estuviesen constantemente abriéndose y cerrándose provocando fugas de calor que padecen tanto los trabajadores del servicio como las personas que debían esperar su turno. Por ello estamos acometiendo una inversión de 25.000 euros para crear una zona estanca con dos puertas", explicó la concejal de Cultura, Ainhoa Hernández

PIN

Donde no habrá problemas con las puertas será en el polideportivo municipal que acogerá del 27 al 30 de diciembre el Parque Infantil de Navidad. "El PIN ha sufrido modificaciones tras la pandemia, para poder mantener las medidas de seguridad necesarias, por lo que se han eliminado los castillos hinchables y se han organizado tres turnos diarios a los que previamente habrá que inscribirse", anunció Hernández. Las inscripciones se podrán hacer en la OKE de 16.30 a 21.00 del 20 al 23 y del 27 al 29 de diciembre. Será necesario la identificación tanto de los adultos como de los niños acompañantes. "Los mayores de 12 años deberán portar el pasaporte covid", recordó la edil.

Navidad

