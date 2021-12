Recogida de alimentos en la previa del Sestao-Izarra

El sábado será un día importante en Sestao y no sólo por lo que podría significar un triunfo del Sestao River frente a un rival directo por meterse en el play off de ascenso como el Izarra, sino porque la solidaridad se abrirá paso en el gran ambiente que suele reinar en los partidos que se disputan en Las Llanas. Para cerrar el año deportivo 2021, las peñas Old Firm y Ribeer Albiz han organizado una recogida de alimentos no perecederos en el marco de este encuentro. Así, las conservas, legumbres y demás que se puedan recoger irán destinadas al Banco de Alimentos de Sestao, un colectivo que ha tenido que redoblar esfuerzos para poder hacer frente a todas las peticiones de alimentos recibidas a causa de la crisis económica generada por la pandemia.

Así, quienes deseen poner su granito de arena en favor del Banco de Alimentos de Sestao podrán depositar los alimentos en los puntos de recogida que se habilitarán en el campo de Las Llanas en la previa del encuentro. Concretamente, la recogida comenzará a las 17.00 horas, una hora antes de que, en principio, eche el balón a rodar en este partido encuadrado en la 16ª jornada de la Segunda RFEF. De este modo, la fiel hinchada del Sestao River, además de impulsar a su equipo hacia una importante victoria, podrán meter un gol a la pobreza alimenticia de las familias más humildes de la localidad. Porque, ahora que llega la Navidad, todas y cada una de las mesas del municipio tienen el derecho de estar con productos y alimentos que ayuden a que estas fiestas dejen un buen sabor de boca a mayores y niños.