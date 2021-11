Balmaseda ayuda a la Palma a través de rock en directo

Balmaseda entona un mensaje de solidaridad con la situación que viven desde hace casi dos meses las personas afectadas por la erupción del volcán de La Palma. Y lo hace través de un lenguaje universal como es la música. Y es que el 3 de diciembre, si es que la evolución del coronavirus no lo impide, el Klaret Antzokia acogerá desde las 19.00 horas un festival de rock con las actuaciones de los grupos República, TresOnRock, Enrockecidos y The Old Glasses. Asimismo, se habilitará una fila cero para enviar a las Canarias la recaudación "íntegra".

"Impulsores y agentes sociales varios se han puesto de acuerdo para colaborar en un evento benéfico de lo más especial, un festival extraordinario en el que se reunirán cuatro de las más representativas bandas emergentes de Bizkaia para ofrecernos unas cuantas horas de guitarreo y poderío rockero", en el puente de diciembre, que se presenta como la antesala de la temporada de Navidad "época por excelencia de buenas intenciones y causas justas", explican desde la organización del evento.

No faltará la representación de Enkarterri en el cartel de la mano de los zallarras Old Glasses, "una banda con cierto recorrido y presencia en los escenarios de la comarca", donde se reconoce el estilo distintivo que imprimen a sus "covers de los mejores temas del rock and roll de las últimas décadas". TresOnRock presentará sobre el escenario "temas originales que suenan a un rock and roll elegante y cargado de actitud". La banda de Barakaldo Enrockecidos promete hacer vibrar al auditorio con "sus letras contundentes y su ritmo frenético", que prepararán el terreno para un cierre en todo lo alto con República, "un grupo todavía muy desconocido en nuestros escenarios, que viene a presentarse y a sorprendernos con un sólido repertorio y su sonido cuidado y convincente".

Las entradas podrán adquirirse por diez euros "en la propia taquilla del teatro y en los bares Narú y R&B" con el objetivo de hacer llegar "todo lo recaudado con su venta a ayuda a aquellas personas y familias a las que el volcán de la isla de La Palma ha puesto la vida patas arriba" desde que comenzará la erupción el 19 de septiembre. Junto a las entradas "existe la posibilidad de colaborar con este envío de ayuda realizando una aportación económica en la llamada fila cero del festival, concretamente en la cuenta ES02 2100 6722 6122 0073 3169 o enviando un Bizum al número 03762". Además, los comercios pueden contribuir aportando "productos y servicios variados para elaborar una cesta que sortearemos entre las personas asistentes" y también los establecimientos de hostelería tienen oportunidad de donar "productos de alimentación y bebidas para el catering de las bandas". De la misma manera, la organización agradece la difusión en redes sociales.