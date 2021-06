Muskiz abre mañana jueves la temporada de las piscinas de verano

Muskiz pondrá mañana jueves en marcha la temporada de piscinas de verano con la apertura de estas instalaciones del polideportivo municipal. Entre el 1 de julio y el 12 de septiembre el horario de mañana será de 11.00 a 14.30, mientras que el de tarde será de 16.30 a 20.30 en julio y de 16.30 a 20.00 horas en agosto y septiembre. Debido a la situación de pandemia, el aforo máximo estará reducido al 60% en las instalaciones de exterior y un 50% en los vestuarios. Las personas interesadas en acudir deberán reservar su entrada en la web del consistorio www.muskiz.org.

Como novedad, este año las entradas unitarias serán válidas para medio día (mañana o tarde) dado que al mediodía se cierra y se vacía la instalación para su limpieza. "De esta manera, se permite acudir por la mañana o por la tarde pagando media entrada, 2,50 euros para las personas entre 15 y 65 años y 1,75 para las de 3 a 14 años y mayores de 65 o pensionistas. Estas entradas individuales se adquirirán comprando una entrada para cada tramo", explicó la alcaldesa, Ainara Leiba, quien subrayó que la entrada será gratis para los menores de 3 años que vayan acompañados de un adulto.

Abonos



Las personas o familias que tienen abono anual con piscinas exteriores incluidas tienen el acceso libre. Por último, para los interesados en el abono de temporada el precio para el familiar es de 55 euros para empadronados y 80 euros para no empadronados. El abono individual de 3 a 14 años es de 25 euros para empadronado y de 45 euros para no empadronado; y el individual desde 15 años, es de 35 euros para empadronados y de 55 euros para no empadronados. Este año las piscinas exteriores contarán con medio centenar de hamacas, en la zona de solárium.