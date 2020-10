El teatro de calle toma Bagatza hasta el sábado

El teatro vuelve a tomar desde hoy y hasta el sábado las calles de Bagatza con motivo de la celebración de la quinta edición de Bagatza Antzerki Jaialdia, una cita que, pese a la pandemia, seguirá acercando un año más el teatro a la ciudadanía fabril. El festival ofrecerá hasta el viernes pases teatrales en algunos centros educativos de Barakaldo, mientras que el viernes y el sábado a la tarde realizará sendas sesiones en el patio de la escuela BAI, donde se podrán dar cita hasta 110 personas por cada función. La entrada es gratuita.

La actual situación no es la más sencilla para sacar adelante proyectos como el de Bagatza Antzerki Jaialdia, una cita que nació hace un lustro fruto del trabajo conjunto de la Comisión de Fiestas de Bagatza, el Ayuntamiento de Barakaldo y la compañía de teatro Malas Compañías. Además, este festival cuenta con el apoyo de un buen número de agentes del municipio como, por ejemplo, la escuela BAI, Sasiburu Euskara Elkartea, el mercado de Santa Teresa, Ibarra-Kaldu Elkartea y la AMPA de la ikastola Ibaibe. "Me gustaría resaltar que nos encontramos ya en la quinta edición de este festival, que nació del barrio y para el barrio de Bagatza, por lo que me gustaría felicitar a todos los agentes que han participado en su puesta en marcha", señaló Gorka Zubiaurre, edil de Alcaldía del Ayuntamiento de Barakaldo.

Todo este trabajo y estos apoyos han cristalizado en una cartelera que se dividirá en dos bloques. El primero de ellos es el de las funciones teatrales que, desde hoy y hasta el viernes, se harán en algunos centros educativos a las 11.30 horas. En este aspecto, hoy el alumnado de Ibaibe podrá disfrutar de la obra teatral Futbolariak eta printsezak de la compañía Eidabe. Mañana será el turno del espectáculo Jule, de Hortzmuga Teatroa, que se escenificará en el colegio Larrea, mientras que el jueves el festival se traslada al colegio Juan Ramón Jiménez donde el espectáculo de clown Adabaki, de Bapatean Zirko, buscará arrancar las sonrisas de los estudiantes. Para cerrar esta parte del festival, el viernes el colegio Bagatza será el escenario en el que Zirko Trosko hará el espectáculo Indartsuak.

Asimismo, las tardes del viernes y el sábado el festival se trasladará al patio de la escuela de teatro BAI. Allí, a las 20.00 horas del viernes se escenificará Kimera, de la Banda Circo Teatro, mientras que el sábado, a las 19.00 horas, será el turno de la obra Pink Impact, de El Gran Rufus. Estos dos espectáculos serán al aire libre y ambos contarán con un aforo reducido, ya que se permitirá un máximo de 110 personas como público para, así, garantizar el mantenimiento de la distancia mínima de seguridad interpersonal.