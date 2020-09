Barakaldo antzokia vuelve con 20 obras escénicas

Una de las grandes reivindicaciones del mundo de la cultura en estos tiempos tan duros para la sociedad en general y, en particular, para este sector, era que no se cancelasen espectáculos, sino que se reprogramasen. En este sentido, esa es la política que ha seguido la gerencia de Barakaldo Antzokia y, de esta manera, once de los 20 espectáculos que ofrecerá el teatro barakaldarra hasta final de año serán trabajos que hubo que aplazar debido al covid-19 y el resto de los 19 espectáculos que tuvieron que ser aplazados serán reprogramados a lo largo de 2021 a excepción de uno, que ha tenido que ser cancelado definitivamente. La pandemia que ha obligado a que Barakaldo Antzokia cerrase sus puertas durante medio año, pero, ahora, vuelve con todas las ganas del mundo y todas las medidas de seguridad sanitaria para vivir una temporada muy especial; la de su 30 aniversario. "Queremos que la protagonista principal de esta temporada, en la que se cumple el trigésimo aniversario de Barakaldo Antzokia, sea la ilusión. Ilusión por subir nuevamente el telón, por volver a llenar las butacas, y porque el escenario vuelva a llenarse de vida gracias a los veinte espectáculos programados y las actividades que nos acompañarán de aquí a final de año", explicó Amaia del Campo, alcaldesa de Barakaldo.

Para este regreso a la actividad, Barakaldo Antzokia ha vuelto a apostar por espectáculos de referencia y muestra de ello es que durante el próximo trimestre las tablas de la bombonera fabril acogerán un estreno absoluto y cinco espectáculos que serán estreno en Euskadi. Así, pisarán el escenario fabril actores y actrices de la talla de Carmelo Gómez, Verónica Forqué, Secun de la Rosa y Ane Gabarain, entre otros. De esta manera, los espectáculos de la nueva temporada comenzarán el próximo día 19, cuando llegará hasta Barakaldo Antzokia la obra ¡¡Ave, Osos!! un trabajo en la que una paloma anuncia a una pareja gay como los padres del que será el nuevo mesías. Por su parte, el día 26 llegará a Barakaldo Verónica Forqué con su obra Las cosas que sé que son verdad. El teatro será también el principal protagonista en Barakaldo Antzokia con una nutrida programación teatral entre la que destaca la obra Fadoak entzuten zituen gizona, montaje en el que trabaja la conocida actriz Ane Gabarain. Asimismo, la propuesta teatral de noviembre tendrá a Federico García Lorca como protagonista, ya que dos de las propuestas incluirán textos del escritor granadino. La primera de ellas es A Vueltas con Lorca, espectáculo que cuenta entre su elenco con Carmelo Gómez. La segunda de las propuestas es Mariana Pineda, obra protagonizada por Laia Marrull.

Asimismo, en noviembre también será protagonista la música, ya que por Barakaldo Antzokia pasarán Vicente Navarro el día 12 de noviembre y el día 30 de este mismo mes será el turno de Oreka TX, formación que presentará su último disco Koklea. Además, lo hará con un concierto muy especial, ya que estarán acompañados de un buen número de artistas que harán de esta actuación una experiencia única. Por su parte, Barakaldo Antzokia cerrará el año a ritmo de gospel con la presencia en diciembre de John Lee Sanders y The Gospel Messengers. Asimismo, la oferta escénica que ofrece el teatro barakaldarra también incluye un buen número de espectáculos para toda la familia, espectáculos de danza y el tradicional ciclo Miércoles de Cine que dará comienzo en octubre.

Medidas sanitarias



Sin duda alguna, una de las claves de esta nueva temporada que inicia Barakaldo Antzokia va a ser las medidas de seguridad sanitaria. De este modo, una de las novedades será que todos y cada uno de los espectáculos tendrán entradas numeradas y se podrá seguir la trazabilidad de las entradas tanto de las que se vendan por internet como en taquilla, un aspecto muy importante en el caso de que ocurriese alguna incidencia.

Las puertas del teatro se abrirán una hora antes del inicio de cada espectáculo, las entradas y salidas se harán por zonas diferentes para evitar aglomeraciones y no habrá programas en papel en el teatro. Lo que sí habrá en Barakaldo Antzokia será gel hidroalcohólico a disposición del público en los accesos y zonas comunes. Además, las salas se desinfectarán antes de cada función. "Lo cierto es que pocos espacios hay tan seguros como los teatros, en los que se puede garantizar las distancias de seguridad y en los que tanto el personal como los espectadores usan mascarillas en todo momento, eso unido a las medidas de seguridad que se han diseñado desde el teatro nos hace pensar que tenemos por delante una temporada magnífica", concluyó Del Campo.