La protectora de Sodupe inicia un crowdfunding por 'Rocky'

"Mi antigua familia me quería, pero no entendía mi manera de expresarme. No me ponían límites y no me daban la seguridad que yo necesitaba". AMPA Elubarri de Sodupe presenta así a Rocky, un perro de seis años mezcla de border collie, bodeguero y fox terrier en proceso de encontrar nueva casa que sigue un entrenamiento que le ayude a canalizar sus emociones, pero que implica un coste para la protectora. Para sufragarlo la protectora ha emprendido una campaña de crowdfunding.

Las personas que le den otra oportunidad a Rocky acogiéndolo "deben entender que su entrenamiento de aprendizaje ha de continuar porque hay situaciones que solo se podrán trabajar cuando tenga un hogar", indica Naiara Fuente, integrante de la protectora. Mientras vivía con su anterior familia "no socializaba, a veces se ponía nervioso al jugar con la pelota o posesivo con la comida, debido a sus inseguridades". Al final lo entregaron en adopción. Ahora mismo está en un centro canino "trabajando para mejorar su vida, va interactuando con otros perros y está probando el agility". Hasta el momento han recaudado 195 de los 350 euros que precisan en diez aportaciones.

Mestizos de pastor vasco nacidos el 12 de marzo también quieren encontrar un hogar, igual que Beltza, que cumplió tres años el 1 de agosto, la misma edad que un mastín. El portal web de AMPA Elubarri muestra sus historias con la confianza de que desemboquen en adopciones responsables –que el confinamiento ha ralentizado por las circunstancias sanitarias– mediante el compromiso reflejado en la firma de un contrato que así lo garantice. La protectora entrega a los animales vacunados, desparasitados interna y externamente, con chip y esterilizados, a cambio de una tasa de adopción de 200 euros en el caso de los perros y 150 de los gatos "que sirve para ayudar al siguiente que llegue a nosotras". AMPA Elubarri se nutre de cuotas de socios y donativos, por lo que les cuesta afrontar casos como el de Rocky.