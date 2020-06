José Manuel Aparicio, el narrador de hechos poco conocidos

José Manuel Aparicio publica 'Bellum Cantabricum', novela que narra la conquista romana del territorio cántabro

LA historia es una referencia para el presente y el futuro, pero también es una base sobre la que hacer creaciones literarias. El jarrillero José Manuel Aparicio es un apasionado de la historia y de la literatura y, desde hace algunos años, une sus dos pasiones a través de la creación de novelas históricas. Su bautismo fue con Banderizos y, ahora, vuelve con Bellum Cantabricum, una novela ambientada en la conquista de la Península Ibérica por parte de los romanos y, más concretamente, en las épicas batallas que tuvieron lugar entre los romanos con los cántabros y los astures. En ese contexto, Sekeios, un mercenario autrigón al servicio de los romanos es el protagonista de esta historia que ha sido finalista del premio Narrativas Históricas 2020. "Siempre busco un tema con alto componente épico y poco conocido como este lo es y he estado trabajando cerca de cuatro años en esta novela. Es un hecho histórico con más importancia del que se cree, pero del que no había excesiva información hasta hace 20-25 años", explica el autor portugalujo.

Así, entre 2015 y 2019 José Manuel buceó entre archivos para buscar información sobre las luchas en el territorio en el que actualmente se emplazan Cantabria y Asturias y en el que los romanos sufrieron muchísimo para conquistar a unos pueblos que demostraron su resiliencia, resistencia y espíritu combativo. Además de bucear entre archivos, José Manuel también visitó lugares clave de este conflicto para, de esta manera, reflejarlos fielmente en las páginas de Bellum Cantabricum. "Esa es una de las ventajas de escribir una historia tan cercana geográficamente, que he podido acudir in situ a ver muchísimos lugares. El que más me ha impactado es Monte Bernorio, un punto que está al norte de la provincia de Palencia, donde hay un castro cántabro", reconoce José Manuel.

En escenarios como Monte Bernorio se batieron el cobre los romanos en torno al año 26 A. C. y José Manuel, como guiño a su entorno, hizo que Sekeios fuese vasco, más concretamente, vizcaino. "Sekeios sería bilbaino o de Portugalete", apunta este creador que vio cómo el estado de alarma decretado por la pandemia frenaba casi en seco el lanzamiento de su libro que salió a la venta el 18 de marzo. "Son cosas que pasan y que nadie esperábamos. Se paró todo y eso, evidentemente, ha tenido una gran influencia en todo lo relacionado con el lanzamiento del libro. Realmente, estas últimas están siendo las primeras semanas relativamente normales en la venta del libro y tanto los datos de ventas como la crítica están siendo bastante buenas", asegura José Manuel.

Justo antes de que el gran público pudiese disfrutar de esta novela, Bellum Cantabricum recibió su primer premio, que otorga el certamen Narrativas Históricas y le distinguió con la segunda posición. "Fue una grandísima alegría y es un impulso más para seguir trabajando, pero yo escribo porque me gusta y hago novela histórica porque me encanta la historia y es una forma de viajar hacia nuestro pasado", indica el escritor portugalujo. Aquel premio se entregó en Barcelona pocas horas antes de que se decretase el estado de alarma e, incluso, José Manuel y su pareja pensaron que tendrían problemas para poder volver a Portugalete. "Creímos que podríamos tener dificultades para volver desde Barcelona, pero finalmente no hubo excesivos problemas", desvela Aparicio, quien ya está trabajando en lo que será su próxima novela, también de temática histórica y que se desarrollará en tres escenarios diferentes de forma simultánea. "Es un reto ambicioso y que me encanta llevar a cabo. Escribo para disfrutar y espero que el resto también disfrute con lo que escribo", concluye el creador de Bellum Cantabricum.

Esta novela, la segunda del autor jarrillero, ha sido distinguida con el segundo premio del certamen Narrativas Históricas 2020