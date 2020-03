Balmaseda suspende su Pasión Viviente y todas las actividades de Semana Santa por el coronavirus

La Asociación Vía Crucis Viviente de Balmaseda ha tomado la "decisión difícil, pero necesaria" de suspender todas las celebraciones de la Semana Santa debido al coronavirus, según han informado en un comunicado. Por lo tanto, en abril de 2020 no se celebrará el Vía Crucis Viviente de Balmaseda.

A la vista de los acontecimientos vividos a lo largo de la semana, por coherencia con las medidas que el propio Ayuntamiento ha tomado, y siguiendo las recomendaciones de Salud Pública del Gobierno vasco para intentar contener el avance del coronavirus este año no se llevarán a cabo los actos de la Semana Santa de Balmaseda. "No hace falta explicar lo que el Vía Crucis Viviente significa para Balmaseda y lo que supone no celebrar este año una tradición tan ampliamente arraigada entre los ciudadanos", explican desde la Asociación Vía Crucis Viviente.

Asimismo, aseguran que el año que viene estarán "de nuevo al pie del cañón, con las ganas, ilusión y compromiso que siempre ha caracterizado a Balmaseda".