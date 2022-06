Policía Local de Getxo y Ertzaintza vigilarán las zonas cercanas a las playas

La Policía Local de Getxo y la Ertzaintza llevarán a cabo en la tarde-noche de San Juan un servicio preventivo en diferentes puntos de la localidad cercanos a las playas, "con el objetivo de evitar incidentes y minimizar molestias a la ciudadanía", tal y como indican desde el Ayuntamiento.

La llegada masiva de jóvenes y menores de edad a Arrigunaga, fundamentalmente, en los últimos años motivó que se dejaran de organizar las hogueras en la campa y que se desplegara un dispositivo policial de seguridad y también de control del consumo de bebidas alcohólicas entre quienes no tenían 18 años. Como consecuencia de ello, la cantidad de gente que se concentraba en este arenal getxotarra fue bajando con el paso del tiempo, pero aun así, los agentes continúan estableciendo, a día de hoy, un sistema de vigilancia. Por eso, mañana jueves habrá policías en Arrigunaga y otros puntos cercanos a la costa. "Se actuará para prevenir el consumo de alcohol por parte de menores, y por el disfrute de una fiesta libre de agresiones sexuales", enfatizan desde el Consistorio. La institución local también avisa: "Una vez más, se recuerda la idoneidad de que no se vaya a la playa con objetos de valor y/o teléfonos móviles y que en caso de llevarlos se incrementen las medidas de seguridad pasivas individuales, manteniéndolos en todo momento bajo control". Por otro lado, los agentes constatarán que no existan hogueras sin autorización, y cuidará la quema controlada en las que sí estén permitidas, con el fin de evitar posibles accidentes.

En cuanto a las celebraciones en el municipio, la plaza San Nikolas de Algorta recupera la fiesta familiar impulsada antes de la pandemia. Se trata de una iniciativa organizada por las asociaciones Albe, Bizarra Lepoan, Egizu, Haria eten barik, Itxartu, Abian Kultur Elkartea y San Nikolas Zabalik, con la colaboración del Ayuntamiento, que se centra en los más pequeños. Habrá talleres infantiles, títeres y un espectáculo circense y a las 18.30 horas llegarán la chocolatada, bertsolaris y el conjuro alrededor del fuego, hasta las 23.00 horas.

Además, las zonas de Malakate y Zubilleta también tendrán actividades en el contexto de sus festejos, que se desarrollan, precisamente desde mañana hasta el domingo. Itxas Argia Taldea será el encargado de dar luz al parque de Malakate con sardinada, chocolatada, trikitilaris y txistularis. Después, a las 21.45 horas se prenderá el fuego. El PP de Getxo también celebrará San Juan, como es habitual, en la hoguera de la playa de Las Arenas. Instalarán su carpa de 20.00 a 23.00 horas.