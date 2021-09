Barrika anima a mejorar el índice de recogida selectiva

El contenedor marrón llega a Barrika con el propósito de mejorar el reciclaje selectivo. Actualmente, cada vecino genera 1,47 kilos de residuos diarios y cerca de 536 kilos al año, de los que un 40% son residuos orgánicos. Además, la tasa de reciclaje evidencia que "no se están usando correctamente los contenedores para la recogida selectiva de residuos", siendo la tasa del 22%, muy lejos de los objetivos establecidos (50%). "Los residuos que no se separan correctamente, no se reciclan y se envían a incinerar, con el consecuente coste tanto económico como medioambiental. El coste por el tratamiento de una tonelada de residuos que va a incinerar asciende a 99,75 euros, en cambio, el coste de los residuos orgánicos que van a compostar es de 56,68 euros, casi la mitad", apuntan desde el Consistorio barrikoztarra.

Por eso, el Ayuntamiento quiere dar un "fuerte impulso" a la recogida selectiva, reducir el impacto ambiental y fomentar "un modo de vida más sostenible". Para ello van a empezar a recoger la materia orgánica selectivamente y a cerrar los contenedores de resto para fomentar la separación. "Se instalarán nuevos contenedores marrones en los que se podrán depositar los restos orgánicos", indican. Asimismo, se sustituirán los contenedores verdes por otros de color gris. "Solo se podrá depositar aquellos residuos que no se pueden reciclar: pañales, compresas, estropajos usados, polvo de barrer, colillas y restos de cenicero, etc.", detallan. Los nuevos contenedores tendrán un cierre electrónico y se necesitará una tarjeta para abrirlos, que se repartirán próximamente a domicilio junto a un kit de reciclaje. También se entregarán el día 2 en Abaroa y el 9 en Goierri, de 11.00 a 15.00 horas.