El teatro de calle sale a escena con fuerza en Plentzia

Septiembre se despedirá en Plentzia con teatro. La cuarta edición del festival Artekale llevará a la plaza del Astillero cuatro espectáculos con los que reír, disfrutar y asombrarse. Las compañías vascas Maite Guevara y Ganso&Cía, junto a la catalana La tal y la andaluza Chicharrón circo flamenco serán las encargadas de dar vida a este evento los próximos días 24, 25 y 26 de septiembre.

Las entradas para ver las funciones son gratuitas pero han de retirarse a partir de mañana jueves en Goñi Portal, ya que el aforo es limitado. El espectáculo The incredible box inaugurará esta edición. Más de 150 años después de su estreno, este número continúa representándose. Entonces fue un éxito. Hoy el director, bisnieto del fundador, y dos excéntricos ayudantes intentan mantener la grandeza del show... No tiene el resplandor del inicio, pero mantienen algún vestuario, la escenografía y el espíritu. Sin embargo, el tiempo pasa, las cantantes pierden la voz; los acróbatas, los reflejos; los actores, la memoria... y el talento artístico no se hereda. Todo es una incertidumbre en esta actuación de la agrupación La tal. El día 25, mientras tanto, será el momento del flamenco con Sin ojana, una pieza que ha conseguido varios premios y reconocimientos. "Este proyecto nace de un profundo respeto y amor hacia el flamenco y del deseo de mostrar y trasmitir sus valores, tanto culturales como humanos. Fusionado con el circo, y a través del humor y la sátira, en este espectáculo se pretende compartir una concepción de lo flamenco", explican desde la compañía Chicharrón.

La última jornada de Artekale habrá doblete. Por la mañana, se podrá ver ¡Qué buen día!, donde los niños se lo pasarán pipa con Martina, que les enseñará que quien sueña y abre bien sus ojos puede ver un mundo con infinitas posibilidades. Todo, gracias a Maite Guevara. Por la tarde, Panoli Kabareta pondrá todo patas arriba. Ganso&Cía avisan: "Nueve de cada diez coronavirus no le ven ninguna gracia a este espectáculo", en el que un par de artistas lee un libro de autoayuda y su sobredosis de autoestima les lleva a realizar una gran actuación circense.

Además, este mes tendrá más argumentos culturales en Plentzia: el viernes habrá un concierto de Gonzalo Portugal, el día 12 tendrá lugar la actuación Matraka Ma Non Troppo y el 17 será la presentación del libro Recuerdos de Txefe.