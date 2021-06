El parque acuático de Gorliz abre mañana miércoles tras su cierre en 2020

Desde que se instalara por primera vez en aguas de Gorliz en 2016, el parque acuático flotante ha sido uno de los planes veraniegos más diferentes de Bizkaia. Mañana mismo comienza una nueva temporada para este espacio de juegos que el pasado año no fue habilitado debido a la situación sanitaria derivada del coronavirus. "Por la seguridad de todos, hemos decidido no abrir", anunciaban entonces sus responsables. Así que las ganas de chapuzones y risas se acrecientan. Desde mañana miércoles y hasta el 5 de septiembre, New Diversion Park aguarda en su ubicación habitual: el espigón de Astondo, al final del paseo de la playa.

Ayer lunes comenzó el montaje de esta zona hinchable, que es la segunda de mayor tamaño de Europa, merced a sus 1.200 metros cuadrados de extensión. Estará operativa todos los días de 11.00 a 20.00 horas y lo hará siguiendo con las recomendaciones sanitarias para protegerse de la pandemia. Pero, además, el espacio cuenta, como los años anteriores, con monitores y socorrista para que la experiencia sea divertida y segura. Con la entrada, de todos modos, se proporciona un chaleco salvavidas.

El parque dispone de un aforo de entre 50-60 personas y consta de distintos elementos flotantes, como tirolina, pasarelas, rocódromo, doble banana para balancearse, iceberg, minipiscinas... Los anclajes y fondeos utilizados aseguran la estabilidad en el mar y cumplen con las exigencias medioambientales, no son contaminantes y no dañan el lecho marino. Los usuarios pueden hacer distintos circuitos a lo largo de una hora y el parque es apto para todas las edades. Eso sí, los menores de 10 años deben ir acompañados de un adulto. Los promotores de New Diversion Park aconsejan reservar plazas con antelación, debido a la afluencia de usuarios. En este sentido, se puede hacer por WhatsApp o llamando al número de teléfono 654 381 147.

El precio para una persona es de 7 euros, pero si se acude en grupo de 2 a 4 miembros, entonces, la entrada por cabeza es de 6 euros. Mientras que si ya el grupo es de cinco o más, el precio por persona es de 5 euros. "Seguro que este verano hay ganas de recuperar el ritmo, realizar actividades al aire libre en un entorno seguro, y disfrutar del tiempo como nunca con los tuyos", animan desde New Diversion Park.

Más planes



El parque acuático flotante no es la única propuesta activa de Gorliz para los próximos meses. Troka Abentura se ha reinventado tras las consecuencias económicas del covid-19 y ofrece distintas actividades por la zona, entre las que se encuentran diversos tipos de yincanas. "Ha habido muchos cambios en Troka Abentura y estamos pasando por una dura situación pero seguimos vivos y con ganas de seguir compartiendo mil y una aventuras", señala su responsable. Así, los más animados podrán realizar una yincana con juegos, retos y dinámicas inspiradas en diferentes programas y realities de aventura y supervivencia de la tele, como El conquistador el Caribe. También hay una yincana baserri, en la que deportes tradicionales se convierten en retos, por lo que habilidad, fuerza, equilibrio y coordinación entran en juego. En ambos casos, Troka Abentura lleva los materiales al lugar que sea, para realizar allí las actividades. Rutas digitales interactivas o senderismo por parques naturales son otras de las ideas de Troka para esta temporada estival.