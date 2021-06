Sopela votará si se impugna la gestión del polideportivo

C. Zárate

Edificio de las piscinas municipales de Sopela. C. Zárate

El pleno de Sopela votará el próximo mes de julio, a propuesta de los grupos de la oposición, si se impugna o no uno de los puntos aprobados en la sesión plenaria celebrada el pasado 27 de mayo relacionado con la gestión de las instalaciones deportivas durante los próximos 15 años con opción a una prórroga de otros cinco años, y que fue aprobada con el respaldo del equipo de gobierno y el voto de calidad del alcalde.

En este sentido, tanto EH Bildu, como el concejal de DB-TU y uno de los dos de Elkarrekin Podemos, Eder García, han solicitado por registro que el acuerdo plenario sea declarado nulo "por vulneración del derecho de participación política y de emisión del voto en plena libertad". En concreto, el apartado en cuestión corresponde a la licitación de la concesión del servicio público de las instalaciones deportivas municipales de Sopela, incluyendo la ejecución de las obras de construcción del edificio anexo a las piscinas, así como de tres pistas de pádel cubiertas.

La oposición considera que la votación se vio afectada por los problemas de conexión de la concejala de Elkarrekin Podemos, Patricia de los Ángeles Alfonso Sousa. Durante la sesión, realizada de forma telemática, la concejala, que además se encontraba confinada en casa, tuvo problemas con su conexión a Internet. Ante esta situación, el pleno se detuvo "entre diez y quince minutos", asegura el regidor Josu Landaluze, para ver si podía recuperar la conexión. Tras ese periodo y ante la imposibilidad de volverse a conectar, se prosiguió con la sesión. Los grupos de la oposición hicieron constar en acta su solicitud de suspender el pleno, pero el regidor señaló que no se daba "ninguna circunstancia para suspenderlo" ya que se había convocado "en plazo y forma". "No hubo mala intención y se actuó dentro de la legalidad", explica. La oposición considera que puede sentar un "precedente" ante "posibles nuevos problemas que puedan producirse en futuras votaciones". A su juicio, debe "prevalecer ante todo el derecho a la participación política y a garantizar la emisión del voto en libertad". Cabe destacar que la concejala afectada por los problemas de conexión no ha firmado la petición de impugnación.

Liberación



Sobre esta línea, el pasado 18 de junio la concejala de Elkarrekin Podemos, Patricia Alfonso Sousa, registró formalmente la solicitud de liberación a tiempo parcial, correspondiente a un 60%, en el Ayuntamiento de Sopela. Ante esta solicitud, EH Bildu ha expresado su "preocupación" y ha adelantado su intención de pedir "explicaciones al equipo de gobierno y a la concejala de Elkarrekin Podemos en el próximo pleno del 30 de junio". Por su parte, Landaluze sostiene que "la petición entra dentro de la legalidad" de acuerdo a "la ley de entidades locales" siempre y cuando "no se origine un problema presupuestario al Ayuntamiento". Será el pleno este miércoles quien decida o no su aprobación.